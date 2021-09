Davide Silvestri è un attore italiano molto apprezzato. Diventato famoso grazie al ruolo nella soap opera italiana Vivere, ha poi vestito i panni di altri personaggi in alcune delle fiction più amate del piccolo schermo. Cosa sappiamo sul suo conto?

Davide Silvestri, chi è: la biografia

Classe 1981, Davide Silvestri nasce il 17 maggio a Milano. Attratto fin da piccolino dal mondo dello spettacolo, inizia a muovere i primi passi come modello. Il debutto davanti alla macchina da presa arriva con la soap opera italiana Vivere, dove veste i panni di Marco Falcon. Grazie al ruolo, Davide ottiene un grande successo. Nel 2003 è uno dei protagonisti della sitcom Camera Cafè e, poco dopo, partecipa a L’Isola dei Famosi.

Nelle vesti di naufrago si fa apprezzare dal grande pubblico, tanto che arriva in finale. La vittoria, però, non la conquista: arriva solo quarto.

In seguito si iscrive all’Accademia dei Filodrammatici di Milano e prende parte a diversi spettacoli di successo. Nel 2006 entra nel cast della commedia Vita Smeralda di Jerry Calà, poi partecipa a divese fiction di successo: da Coppia Normalissima a Don Matteo, passando per La dama velata, Capri 2, Ti amo troppo per dirtelo e Che Dio ci Aiuti.

Nel mese di settembre del 2021, dopo un periodo di lontananza dal mondo dello spettacolo, Davide è stato scelto da Alfonso Signorini come concorrente del Grande Fratello Vip 6.

Davide Silvestri, chi è: la vita privata

Per quel che riguarda la vita privata, Davide Silvestri non ha mai attirato l’attenzione della cronaca rosa. In passato è stato legato ad una ragazza di nome Valentina Mangili, poi ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla sfera sentimentale. Non a caso, al momento non è chiaro se sia fidanzato o meno.

L’attore ha un legame speciale con suo cugino Francesco Silvestre, ovvero Kekko dei Modà. Lo considera “come un fratello” e con lui ha deciso di aprire un birrificio artigianale. I due, strano ma vero, hanno un cognome diverso per un semplice errore all’anagrafe.

Amante degli animali, ha due chihuahua che si chiamano Birra e Pau. Quando era un ragazzino ha subito un processo. In alcune interviste ha raccontato che faceva parte di una “banda di bulletti” e ha commesso una bravata. Non era una cosa seria, tanto che la sentenza non ha avuto risvolti penali. Davide ha diversi amici nel mondo dello spettacolo, una delle quali è Karina Cascella.

Davide Silvestri, chi è: l’avventura al GF Vip 6

Nel mese di settembre 2021 Silvestri entra a far parte del cast del Grande Fratello Vip 6. Alfonso Signorini l’ha scelto come “Vippone”, affiancandolo ad un altro attore, ovvero Alex Belli. Nel video di presentazione per il reality più spiato d’Italia, Davide ha dichiarato che ha accettato di partecipare al programma per mettersi alla prova e ha sottolineato che non ha grandi aspettative. In merito alla sua vita sentimentale, ovviamente, ha mantenuto la bocca chiusa.