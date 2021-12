Sul web sta circolando un’indiscrezione sul presunto cachet di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip. Quanto guadagna la concorrente ogni settimana?

GF Vip, Katia Ricciarelli è una delle concorrenti più amate

La sua presenza è stata fortemente voluta dalla produzione e da Alfonso Signorini. Nonostante abbia avuto diversi scontri, anche per via del gap generazionale con alcuni degli altri vip, dopo tre mesi di convivenza sembra aver raggiunto il suo equilibrio. Questa esperienza le ha permesso di dare il meglio di se stessa e di farsi conoscere in tutte quelle sfaccettature che non aveva mai mostrato prima.

GF Vip, quanto guadagna Katia Ricciarelli ogni settimana? L’indiscrezione

La cantante lirica, nella puntata di lunedì 13 dicembre, ha svelato di essere pronta a continuare questa meravigliosa avventura. Il Grande Fratello Vip finirà a marzo 2022 e la concorrente ha deciso di restare. Sul web, in queste settimane, tante persone si stanno chiedendo quale sia il cachet dei concorrenti e in modo particolare di Katia Ricciarelli, che è senza dubbio una delle più conosciute. Si parla di cifre da capogiro.

Katia Ricciarelli, secondo l’indiscrezione, guadagnerebbe circa 15.000 euro per ogni settimana di permanenza nella casa del GF Vip. Una cifra davvero da capogiro, probabilmente la stessa che è stata corrisposta a Raffaella Fico, eliminata dal gioco diverse settimane fa. A riportare le cifre sarebbe stato un portale di economia e finanza, I Love Trading, che ha posizionato Katia Ricciarelli tra i vip con il compenso più alto di questa edizione.