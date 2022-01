Al termine dell’ultima puntata del GF Vip, Jessica Selassié è entrata in crisi. La principessa etiope è rimasta malissimo per le parole che le ha riservato la madre di Sophie Codegoni e per il voltafaccia di quella che credeva una sua amica.

GF Vip: Jessica Selassié in crisi

Puntata del GF Vip difficile per Jessica Selassié. La ragazza si è sentita umiliata dalle parole della madre di Sophie e non si aspettava di litigare con la sua amica. Non a caso, al termine della diretta, la principessa etiope si è chiusa in camera ed è entrata in crisi. Raggiunta da Giacomo Urtis, Jessica ha spiegato di sentirsi a terra per l’immagine di sé che è venuta fuori. Ha tuonato:

“Mi hanno fatto passare da str**a, sono una persona con dei valori e sinceramente ci rimango male”.

GF Vip, Jessica in crisi: lo sfogo

Jessica, tra le lacrime, ha proseguito:

“La frase sulla dignità e l’orgoglio lo penso, ma non per Sophie, ma in generale: non possono lasciarsi ed infamarsi e poi fare Mimì e Cocò. Sua madre mi ha fatto passare per la str**a che ci prova col fidanzato della figlia, anche no. Erano loro a chiamarmi sempre e tirarmi in ballo, mi sono presa spazi che mi hanno dato loro. Mi dispiace passare per quella che non sono, perché non sono una str**a né una che ci prova con i fidanzati delle amiche. La mamma di Sophie non ha abbastanza ironia per capirlo. Io sono fatta così, ma forse è il motivo per cui sono single. Sono stata la prima a dire a Sophie ‘se ti interessa mi faccio da parte io’ ed è il motivo della nostra prima litigata, perché lei mi aveva risposto ‘no tranquilla, te lo lascio io’. Quando a me Alessandro piaceva, lo sanno tutti”.

La Selassié è delusa dalla madre di Sophie, ma lo è ancora di più dall’atteggiamento della sua amica, che non ha tentato di contraddire il genitore.

GF Vip, Jessica in crisi: interviene Alessandro

La crisi di Jessica ha attirato l’attenzione di Alessandro Basciano. Il ragazzo l’ha raggiunta in camera, dispiaciuto di vederla tanto affranta. L’ex tentatore ha dichiarato:

“Ricordati che fuori c’è una percezione diversa, io prima ho parlato con Sophie e le ho detto che a me dispiace moltissimo vederti così. Quello che percepiamo noi qua dentro lo sappiamo, ci divertiamo su sta cosa. Sophie ci è rimasta male per la frase sull’orgoglio e la dignità. Ha detto ‘io mi confido con Jessica e poi lei dopo va a dire così di me’. Non devi piangere perché hai un’immagine bellissima fuori, secondo me vincerai tu il Grande Fratello. So benissimo chi sei e non devi piangere. Sicuramente chiarirete, magari non subito”.

Il rapporto tra Jessica e Sophie tornerà quello di un tempo? Staremo a vedere.