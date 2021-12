All’esterno della Casa del Grande Fratello Vip, qualcuno ha urlato insulti: in seguito all’evento, sui social si sono moltiplicate ipotesi e congetture.

GF Vip, insulti a una gieffina gridati fuori dalla Casa: “Sei una t***a”

Esaminando i canali social legati al Grande Fratello Vip e alle varie pagine di supporto create per i concorrenti della sesta edizione del reality show, pare che su Twitter i fandom di Soleil Sorge e di Miriana Trevisan si stiano facendo una lotta intestina.

In particolare, nella giornata di venerdì 17 dicembre, si è verificato un episodio singolare. È usuale che i fan si rechino all’esterno della Casa di Cinecittà presso la quale risiedono i gieffini per urlare frasi di supporto o per mettere in guardia i concorrenti in situazioni specifiche. In questa circostanza, tuttavia, si è verificato qualcosa che ha profondamente deviato dalla norma.

Tra la folla, infatti, qualcuno ha gridato a pieni polmoni un insulto decisamente forte e inappropriato: “Sei una t***a”.

GF Vip, insulti a una gieffina gridati fuori dalla Casa: lotta tra i fandom di Mirian Trevisan e Soleil Sorge

Al momento, si ignora l’identità della concorrente che si trova all’interno della Casa e alla quale è stato rivolto l’insulto ma, sul web, hanno rapidamente cominciato a proliferare dibattiti, ipotesi e congetture.

Sull’identità della destinataria dell’insulto, il popolo di Internet sembra essere spaccato in due: c’è chi si dice convinto che l’offesa fosse rivolta a Miriana Trevisan mentre altri sono certi che la voce misteriosa stesse facendo riferimento a Soleil Sorge.

Intanto, sembrerebbe che il fandom dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sia dissociato dalle urla e dall’insulto. La medesima scelta, tuttavia, è stata comunicata anche dal fandom di Miriana Trevisan.

GF Vip, insulti a una gieffina gridati fuori dalla Casa: le ipotesi sui social

In relazione all’accaduto, non è ignota soltanto l’identità della concorrente alla quale è stata indirizzata l’offesa ma è sconosciuto anche il motivo per il quale la frase è stata urlata.

A questo proposito, sul web, alcuni hanno espresso ipotesi fantasiose suggerendo che l’insulto possa derivare dal mondo in cui le concorrenti ballano: “La maggior parte delle donne che manifestano contro la violenza sulle donne sono le stesse che danno della t***a a Miriana o a Soleil per come ballano. Coerenza 100%”.

Altri utenti, invece, pensano che l’insulto sia dovuto ai comportamenti poco corretti e poco accettati da molti sui social che Soleil Sorge ha mostrato con il suo avvicinamento ad Alex Belli e che Miriana Trevisan sta manifestando verso Biagio D’Anelli.

Infine, tra gli utenti, c’è anche chi condanna il gesto non riuscendo a comprendere come si possa arrivare ad attaccare una persona (famosa o meno che sia) soltanto per un reality show come, in questo caso, è il Grande Fratello Vip: “Ho letto che hanno urlato ‘T***A’ per una tra Soleil e Miriana. Per chiunque delle due sia, state veramente perdendo il senno per un reality”.