Il concorrente del Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi, ha fatto alcune allusioni riguardo a una presunta gravidanza di una sua ex. L’indiscrezione è stata rapidamente associata a Belen Rodriguez che pare aver deciso di rispondere alle affermazioni del gieffino postando un meme sui suoi canali social.

GF Vip, Gianmaria Antinolfi sulla gravidanza di una ex: la risposta di Belen

L’imprenditore Gianmaria Antinolfi, dialogando con i coinquilini della Casa del Grande Fratello Vip, ha rivelato di essere quasi diventato padre dopo aver contribuito a una presunta gravidanza mentre stava con una delle sue ex. Il concorrente del reality show non ha rivelato l’identità della ex in questione ma in molti hanno subito fatto riferimento a Belen Rodriguez.

In seguito alla vicenda e alle chiacchiere che si sono rapidamente moltiplicate nella Casa e sui social, la showgirl argentina ha deciso di intervenire prendendo le distanze da quanto asserito da Antinolfi.

GF Vip, Belen sulla presunta gravidanza: il meme ironico

Spesso, ricorrere all’ironia e al sarcasmo rappresenta un’ottima strategia per disarmare chi diffonde dicerie sul proprio conto. E proprio ironia e sarcasmo sono i toni scelti da Belen Rodriguez per rispondere alle dichiarazioni rilasciate da Gianmaria Antinolfi.

Nelle ultime ore, infatti, l’imprenditore campano ha rivelato che una sua ex argentina sarebbe rimasta incinta durante la loro frequentazione.

A questo proposito, la showgirl ha deciso di pubblicare una foto sui social in cui appare con un’espressione visibilmente scettica alla quale ha sovraimpresso la frase: “Non ho capito bene il discorso”.

In questo modo, Belen ha voluto prendere le distanze dalle dichiarazioni di Antinolfi, sottolineando che quanto riferito non la riguarda né è avvenuto durante il periodo della loro liaison.

GF Vip, Gianmaria Antinolfi sulla gravidanza di una ex: Jessica Selassié punta su Belen

All’interno della Casa, il nome di Belen Rodriguez non è stato pronunciato da Gianmaria Antinolfi bensì dalla principessa Jessica Hailé Selassié che era presente mentre l’imprenditore raccontava aneddoti legati alla sua vita privata.

La vicenda, quindi, si sarebbe sviluppata a causa di una associazione di idee che, come sottolineato dalla showgirl argentina, non avrebbe alcun fondamento anche in considerazione della fugacità del flirt tra Antinolfi e la Rodriguez, risalente all’estate del 2020.