Fabrizio Corona torna a puntare i riflettori su di sé e lo fa godendosi un po’ di relax tra le bellezze del Salento: per il ponte di Ognissanti il re dei paparazzi ha raggiunto la Puglia insieme alla sua nuova fiamma, Carolina Rossi, trascorrendo una breve vacanzina tra tuffi in mezzo al mare e festeggiamenti in grande stile per la notte di Halloween.

Fabrizio Corona in Salento: il permesso speciale

Fabrizio Corona ha ottenuto un permesso speciale concesso dal Tribunale di Milano e ha subito deciso di riassaporare la tanto acclamata libertà. E per farlo cosa c’è di meglio di una vacanza, seppur breve, tra i paesaggi suggestivi del Salento e la sua acqua cristallina? La movida è all’ordine del giorno e Corona sembra perfettamente a suo agio.

Insieme alla nuova compagna, Corona è stato ospite dell’Isola Beach di Porto Cesareo, un noto locale collocato nel cuore della marina ionica.

Si è concesso una serata di festeggiamenti, ma prima non sono mancati i bagni e gli scatti con tantissimi fan accorsi appositamente per incontrarlo. Impossibile non esserne a conoscenza: attraverso numerose storie pubblicate sul suo profilo Instagram, l’ex compagno di Nina Moric ha fatto sapere proprio a tutti di aver raggiunto il Salento.

Fabrizio Corona in Salento: “Viva la libertà”

“Viva la libertà” ha urlato Fabrizio Corona prima di lanciarsi dal gommone e godersi le acque blu del Salento.

Temerario, Corona non ci ha pensato due volte e mentre il gommone si scontrava con onde si è tuffato con estrema rapidità. Prima si è tolto la tuta e poi, rimasto in mutande, ha fatto scatenare i suoi fan.

Fabrizio Corona in Salento festeggia Halloween

Dopo una giornata all’insegna del mare e del relax non sono mancati i festeggiamenti per il chiacchieratissimo re dei paparazzi.

I bagni non lo hanno di certo stancato e così Corona ha deciso di trascorrere la serata facendo il dj, all’Isola Beach, dove ha festeggiato Halloween per tutta la notte.