Si mette male per Amaurys Pérez. L’ex atleta olimpionico cubano e naturalizzato italiano è stato pizzicato nelle scorse ore dall’attentissimo popolo del web a pronunciare, seppure in modo involontario, una frase che potrebbe tranquillamente costargli la squalifica.

La frase da lui pronunciata è, per così dire, la più nota e terribile bestemmia, qualcosa che i telespettatori hanno già sentito in pronunciare in precedenza in altri reality e che nei casi precedenti aveva portato il concorrente blasfemo di turno a lasciare il gioco.

Tutto è successo all’improvviso, fra una chiacchiera e l’altra, quando Amaurys si è lasciato scappare delle parole che, usate come intercalare (se così si può chiamare, potrebbero essere difficilmente confuse con altro.

Staremo a questo punto a vedere cosa deciderà di fare la produzione, sempre molto attenta quando si parla di bestemmie ad allontanare i concorrenti. Nella scorsa edizione del GF Vip era accaduto lo stesso a Denis Dosio, che in lacrime era stato gentilmente condotto alla porta.

Una moria di concorrenti al GF Vip

Se l’abbandono di Amaurys dovesse essere confermato sarebbe davvero un brutto colpo per Alfonso Signorini, che ha già dovuto salutare Ginevra Lamborghini, squalificata per aver bullizzato Marco Bellavia, Giovanni Ciacci cacciato per volere del pubblico e Sara Manfuso, ritirata proprio alla luce del caso Marco Bellavia.

La prossima puntata del GF Vip è in programma per lunedì 10 ottobre. Staremo a vedere cosa accadrà.