L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi, potrebbe tornare presto in un noto programma televisivo di Mediaset. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, di che programma si tratta.

Gf Vip 7, Antonella Fiordelisi in un nuovo programma Mediaset: dove potremo vederla?

L’ex schermitrice e ora influencer campana Antonella Fiordelisi potrebbe tornare presto in televisione, per l’esattezza in un noto programma Mediaset. Qualche tempo fa giravano indiscrezioni circa la preparazione dell’ex vippona a un provino per la prossima edizione di “Tale e Quale Show“, il programma Rai condotto da Carlo Conti. Nelle ultime ore però è uscita una nuova indiscrezione, secondo infatti il portale “The Pipol“, Antonella Fiordelisi potrebbe far parte del cast della nuova edizione del programma Mediaset “La Pupa e il Secchione”, che quest’anno potrebbe anche vedere, al posto di Barbara D’Urso, il ritorno di Enrico Papi alla conduzione, il quale lascerebbe quindi il ruolo da opinionista al programma “L’Isola dei Famosi“. Questo quanto scritto su “The Pipol“: “nella nuova edizione de ‘La Pupa e il Secchione’ condotta da Enrico Papi, nel ruolo di ‘Pupa’ potrebbe approdare Antonella Fiordelisi, ex gieffina, che ha fatto sorridere durante la permanenza nella casa tra strafalcioni e orrori sulla lingua italiana. Trattative in corso…”

Antonella Fiordelisi è laureata in Scienze Politiche all’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” ma, durante la sua permanenza nella Casa più famosa d’Italia, si è lasciata andare a diversi strafalcioni, in particolare molte citazioni in latino non tutte corrette. Non resta che vedere se l’influencer nativa di Salerno farò davvero parte del cast della prossima edizione del programma “La Pupa e il Secchione“.

Gf Vip 7: Antonella Fiordelisi e la fine della storia con Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi è stata sicuramente una delle protagoniste della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, condotta sempre da Alfonso Signorini. All’interno della casa, tra l’altro, è nata anche la storia d’amore tra lei ed Edoardo Donnamaria, uno dei volti noti del programma “Forum“. Poco tempo fa, dopo solamente sette mesi insieme, è finita la storia d’amore tra i due, nonostante sembrasse che le cose andassero molto bene tra loro anche fuori la Casa più spiata d’Italia. Nei giorni scorsi l’influencer ha condiviso una storia sul suo profilo ufficiale di Instagram dove si vede lei con in mano un mazzo di girasoli: “devo ammettere che per un attimo ho pensato che fosse stato qualcun altro a mandarmeli. Comunque grazie ragazzi. Sento il vostro affetto e il vostro calore.” Difficile non pensare che il “qualcun altro” a cui si riferiva Antonella non fosse Edoardo Donnamaria, che si trovava come lei a Milano in quei giorni. Poco dopo Antonella Fiordelisi ha condiviso una nuova storia scrivendo “bisogna essere molto forti per amare la solitudine”. La fine della storia con Edoardo ha fatto chiaramente soffrire molto Antonella e i fan dei Donnalisi ancora sperano in un ritorno di fiamma. Nelle ultime ore Edoardo Donnamaria ha difeso l’ex fidanzata, attaccata per la sua professione di influencer da Gabriele Parapiglia. Questo gesto è piaciuto molto ad Antonella, vedremo se ci sarò o meno un ritorno di fiamma tra i due.