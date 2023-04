George & Tammy su Paramount Plus: quando esce?

George & Tammy è una nuova serie tv che sta per debuttare su Paramount Plus e che sicuramente riuscirà a conquistare il pubblico. Racconta la complicata relazione tra Tammy Wynette e George Jones, uno dei duo più iconici della storia della musica country.

George & Tammy arriva su Paramount Plus: quando esce?



George & Tammy sta per debuttare su Paramount Plus in Italia, dopo il suo debutto negli Stati Uniti, avvenuto lo scorso 4 dicembre. Questa serie tv racconta la storia della complicata relazione tra Tammy Wynette e George Jones, uno dei duo più iconici della storia della musica country. I due protagonisti sono interpretati da Jessica Chastain e Michael Shannon. Meglio conosciuti come Mr & Mrs Country Musica, George Jones e Tammy Wynette hanno vissuto una storia d’amore travolgente, ma anche molto tormentata, che la figlia Georgette ha raccontato in un libro. La serie tv prende spunto proprio da questo libro, partendo dal momento in cui Tammy Wynett, nonostante sia ancora sposata con il cantante Don Chapel, si innamora di George Jones mentre sono in tour insieme. “La loro relazione fece scalpore. A quei tempi, una cantante doveva essere perfetta. Andarsene con un altro uomo non era nemmeno contemplato. E ciò spiega perché la storia tra Tammy e George non è una storia come tante altre” ha raccontato Jessica Chastain. I due sono stati sposati dal 1969 al 1975, vivendo un matrimonio pieno di alti e basse, con battaglie contro l’alcol e anche contro la droga. La serie tv George & Tammy, con la sua prima stagione, sarà disponibile su Paramount Plus a partire dal 27 aprile 2023.

George & Tammy: la vera storia d’amore



Tammy Wynette, che cantava Stand by Your Man, ovvero Stai accanto al tuo uomo, si è sposata ben cinque volte. George Jones, invece, cantava He Stopped Loving Her Today, ovvero Lui ha smesso di amarla oggi, ma è rimasto così sconvolto dalla morte della donna a soli 55 anni da far riesumare il suo cadavere per convincersi che fosse morta. Il loro tormentato rapporto è al centro della serie tv George & Tammy, in cui viene offerto al pubblico un ritratto molto intimo, e sicuramente inedito, delle due voci del country. La coppia ha continuato a lavorare insieme anche dopo il divorzio, dimostrando come l’amore possa andare anche oltre il matrimonio. “Erano due esseri umani incredibilmente talentuosi e sensibili, spesso manipolati per ragioni commerciali. Per me, l’aspetto più interessante della loro unione è data da come sono rimasti vicini anche dopo il divorzio. Ciò dimostra come una storia d’amore non finisca necessariamente dopo il divorzio: sono rimasti insieme come duo musicale anche quando avevano altri partner, continuando a cantare le loro canzoni d’amore” ha spiegato Jessica Chastain. “George è considerato uno dei più grandi cantanti d’America. Anche Frank Sinatra diceva che George era il secondo cantante più grande di tutti i tempi: veniva dopo di lui. Si ha l’impressione che i cantanti country vedano la stima dei fan aumentare quando affrontano tormenti personali e momenti di sofferenza: è crudele ma è così” ha aggiunto Michael Shannon.