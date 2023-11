Gemma Galgani e il suo abito da sposa: così di certo, non l’abbiamo mai vista! Se anche voi siete curiose di saperne di più, e di scoprire se, quando e con chi, la nota dama del trono over di Uomini e Donne sarebbe convolata a nozze, allora questo è di sicuro l’articolo perfetto per voi. Scopriamo quindi il mistero che si cela dietro l’abito da sposa di Gemma Galgani.

Gemma Galgani in abito da sposa: cos’è successo veramente?

Gemma Galgani è stata sposata: ebbene sì, la celebre dama, che da ormai oltre 10 anni fa parte del parterre fisso di Uomini e Donne, avrebbe condiviso una sua foto, in abito da sposa, risalente addirittura al 1972.

Gemma avrebbe postato la foto di repertorio su Instagram, in un momento di probabile nostalgia. Ma chi era lo sposo? Si trattava di Francesco D’Acqui, figlio di un ricco armatore torinese, trasferitosi poi a Genova. I giovani avevano al tempo solo 19 anni, e non lavorando, venivano aiutati dalla famiglia di lui.

Pochi mesi dopo, però, la Galgani ci racconta di aver deciso di allontanarsi per tornare a Torino: “Volevo lavorare, volevo fare tante esperienze professionali per la mia carriera”.

Per questo, solo dopo un anno, i due avrebbero deciso di separarsi, ma senza mai davvero divorziare. La coppia è risultata sposata per oltre 20 anni: quando Francesco, poi, avrebbe incontrato la sua compagna della vita, avrebbe dunque deciso di divorziare, prendendo finalmente le distanze dopo oltre un ventennio di unione “sulla carta”.

E Gemma? Di lei conosciamo i mille flirt e anche qualche storia importante, come quella avuta con Giorgio Manetti, ormai da tempo uscito dal programma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gemma Galgani (@gemma.galgani)

Gemma Galgani: chi è e cosa fa nella vita

Gemma Galgani è una delle protagoniste più longeve di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La donna, nata a Torino il 19 gennaio 1950, ha una lunga carriera teatrale alle spalle, ma è stata la partecipazione al programma di Maria De Filippi a renderla un volto noto al grande pubblico.

Gemma Galgani ha iniziato a lavorare in teatro fin da giovanissima, e ha avuto modo di conoscere grandi attori come Vittorio Gassmann e Walter Chiari. Dopo qualche amore estivo, si è sposata nel 1972 con un ragazzo di nome Francesco, ma il matrimonio è durato poco. In seguito, ha avuto un’altra relazione importante, finita a causa di un tradimento.

Nel 2010, Gemma Galgani approda a Uomini e Donne, dove inizia a cercare l’amore. La sua partecipazione al programma è costellata di storie d’amore con i suoi corteggiatori, ma anche di litigi memorabili con l’opinionista Tina Cipollari.

Gemma Galgani è una donna passionale e romantica, e ha sempre cercato l’amore vero. Nel corso degli anni, ha avuto diverse storie d’amore, ma nessuna di queste è finita con un lieto fine.

La sua prima love story a Uomini e Donne è stata quella con Ennio Zingarelli, ma la relazione è finita per colpa dei continui tentennamenti dell’uomo che non firmava le carte di divorzio dalla prima moglie.

Nel 2015, Gemma Galgani ha conosciuto Giorgio Manetti, detto “il Gabbiano”. I due si sono innamorati perdutamente e hanno dato vita a una delle storie d’amore più seguite del programma. Tuttavia, la relazione è finita dopo un anno, a causa delle incertezze di Giorgio.

Dopo Giorgio Manetti, Gemma Galgani ha avuto altre frequentazioni, tra cui quella con Nicola Vivarelli, un ragazzo di 26 anni più giovane di lei. La differenza d’età ha suscitato le critiche di Tina Cipollari, ma la storia è comunque proseguita per diversi mesi.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Giulia Stabile e Veronica Peparini, perché tutti parlano di loro? Il misterioso litigio

Chi sono Alessandra e Allegra Gucci, figlie di Gucci e della Reggiani