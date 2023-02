GCDS sceglie Nicola Peltz Beckham come testimonial

L’esclusivo brand italiano GCDS ha lanciato una nuova linea di abiti per la stagione Primavera-Estate 2023. Come testimonial, il noto brand di lusso ha scelto una donna Beckham, ma non si tratta di Victoria. La scelta è ricaduta su Nicola Peltz Beckham, la moglie di Brooklyn, primogenito della famosa coppia.

Nicola Peltz Beckham è la testimonial di GCDS

L’esclusivo brand italiano GCDS, acronimo di Giuliano Calza Design Studio, ha lanciato una linea di abiti tutta nuova per questa stagione Primavera-Estate 2023, che sicuramente sarà un grande successo. La notizia che è appena arrivata è che il volto scelto dal marchio per sponsorizzare questa nuova collezione particolarmente attesa è quello di una donna Beckham, ma a quanto pare non si tratta della Posh Spice, Victoria Beckham.

Come testimonial, infatti, è stata scelta la moglie del figlio Brooklyn, ovvero la bellissima Nicola Peltz Beckham. Il noto brand GCDS non ha avuto alcun dubbio. Per la campagna pubblicitaria di questa nuova collezione ha voluto il bellissimo volto di Nicola Peltz Beckham, la moglie del ventitreenne Brooklyn Beckham, il primo genito dell’ex Spice Girls Victoria e dell’ex calciatore David Beckham. I due sono convolati a nozze lo scorso anno, con un matrimonio da sogno, una vera e propria favola, che è finito su tutte le prime pagine dei magazine dedicati alla moda.

Nicola e Brooklyn stanno vivendo una storia d’amore davvero molto bella e sembrano essere sempre più uniti e innamorati. Documentano spesso i loro momenti insieme sui loro account social, facendo spesso parlare di sé. Negli ultimi giorni, però, si è parlato soprattutto della bella Nicola Peltz Beckham, di 28 anni, figlia del miliardario americano Nelson Peltz, per il fatto che si è lanciata nel mondo della moda, trasformandosi in una vera e propria diva di Hollywood per sponsorizzare la nuova collezione di GCDS. La giovane modella ha indossato alcuni abiti esclusivi, mostrando tutta la sua straordinaria bellezza.

Nicola Peltz Beckham è diventata una modella

Negli ultimi giorni si parla moltissimo di Nicola Peltz Beckham, nuovo volto della campagna pubblicitaria per la nuova collezione GCDS. La giovane modella ha posato per le fotocamere del marchio, riuscendo a trasformarsi in una vera e propria diva contemporanea, piena di fascino, di stile, di classe e di eleganza. Nel primo outfit, Nicola Peltz Beckham ha indossato una semplice canotta bianca, abbinata ad una minigonna di jeans, che viene venduta a 620 euro sul sito web, impreziosita da uno spacco laterale con il logo del marchio di cristalli. Il secondo look sfoggiato è una tutina aderente fucsia, abbinata a dei sandali iridescenti con maxi zeppa, del valore di 750 euro. Tra tutti, l’outfit che ha colpito di più è quello che vede la bella Nicola Peltz Beckham indossare un lungo vestito a sottoveste di color rosa pallido, decorato sulla parte anteriore con stampe del cartone animato Spongebob. Un vestito che ha colpito moltissimo, che viene venduto sul sito ufficiale a ben 2655 euro. Il look era stato arricchito da un paio di altissimi cuissard in vernice nera.