Gaia De Laurentiis è un’attrice e conduttrice italiana. Il suo vero nome è in realtà Gaia Battistoni ed è nata a Roma sotto il segno dei Pesci il 25 febbraio 1970.

Gaia De Laurentiis: biografa e carriera

Figlia di Carlo Battistoni, noto regista teatrale, e Lucia De Laurentiis, che è invece un’insegnante di pianoforte, ha scelto di adottare proprio il cognome della madre.

Si è formata al liceo francese Chateaubriand a Roma. A soli 17 anni entra al Piccolo di Milano, per poi diplomarsi lì nel 1990. La sua carriera viene definitivamente consacrata dal ruolo di Margherita nel Faust di Goethe, nell’adattamento di Giorgio Strehler a fine anni ’90.

L’esordio sul piccolo schermo è invece datato 1992, quando la vediamo su Rete 4 in Senza fine. Pochi anni dopo conduce Ciro, su Italia 1. I primi prodotti di grande successo che la rendono più familiare al pubblico sono però Sei forte, maestro (2000) e Io e mamma (2007).

Gli anni 2000 sono senza dubbio il suo momento di maggior successo, con la conduzione per Canale 5 del programma Changing Rooms – Camera a sorpresa (2004). Dal 2008 diventa inviata su Rete 4 per Stranamore. Dopo alcuni anni di pausa dalla conduzione – durante i quali ha anche preso parte come attrice all’ultima stagione di Cento Vetrine – è tornata nel 2017 a condurre Missione Green, programma di La5 in onda in seconda serata.

Come detto, Gaia De Laurentiis ha portato avanti di pari passo sia l’attività di conduttrice che quella di attrice. Citiamo dunque alcuni film in cui ha recitato: Estatico barocco (1994), Cuori al verde (1996), Mi sei entrata nel cuore come un colpo di coltello (1998), Così come la vita (2001), Stella amore (2016), Apri le labbra (2016).

Gaia De Laurentiis: vita privata, figli, marito

Dal punto di vista della vita privata, Gaia De Laurentiis non è molto aperta e preferisce proteggere la sua privacy. Pare ci sia un suo profilo ufficiale su Instagram, sebbene non verificato e seguito da poco più di mille followers. Inoltre l’account non è molto utilizzato, ci sono pochissimi post, il che fa pensare a un profilo abbastanza lasciato a se stesso, confermando la sua tendenza a non esporsi troppo.

Sappiamo tuttavia che Gaia De Laurentiis è mamma di quattro figli. Il suo primo figlio si chiama Sebastiano (1995) ed è frutto del rapporto con l’ex fidanzato Fernando Ghia. La secondogenita è invece Agnese (2000), avuta da Maurizio Catalani.

Il suo attuale compagno nonché marito si chiama invece Ignazio Ardizzone ed è il padre degli ultimi due nati, Emma (2006) e Massimo (2007). Pare che Gaia e Ignazio abbiano un rapporto felicissimo, basato su una grande stima reciproca, che li aiuta a tenere insieme una famiglia allargata ma felice di cui l’attrice è molto fiera. Come lei stessa ha dichiarato durante un’intervista: “Ho la fortuna di svolgere un lavoro che amo e di gestire una famiglia numerosa grazie all’aiuto di mio marito, che mi dà una mano su tutto. Ho trovato il mio equilibrio quando ho iniziato a darmi delle priorità e ho capito che non si può pensare di fare tutto e bene nella vita. E per me la priorità assoluta sono i miei figli, per i quali ogni rinuncia è fatta volentieri”.