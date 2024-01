Gabriella Leotta è la mamma di Miriam Leone: essendo il suo cognome uguale a quello di Diletta Leotta, in molti si chiedono se la donna sia parente della celebre conduttrice sportiva. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Gabriella Leotta e Ignazio Leone: chi sono i genitori di Miriam Leone

Ignazio Leone e Gabriella Leotta sono rispettivamente il papà e la mamma di Miriam Leone. Tramite il loro profilo social, condividono spesso scatti dei numerosi successi professionali della loro amata figlia. La coppia vive in Sicilia e ha sempre spronato la figlia a seguire il sogno di entrare nel mondo dello spettacolo: dalla vittoria come Miss Italia nel 2008, agli esordi come conduttrice, fino alla carriera da attrice. Nonostante la notorietà della figlia, entrambi sono persone estremamente riservate, quindi non abbiamo molte informazioni riguardo alla loro vita privata. Sappiamo che Gabriella Leotta era impiegata presso il comune di Aci Catena, mentre Ignazio Leone era un’insegnante di lettere. La coppia si è conosciuta tantissimo tempo fa,

sui banchi di scuola: lei era una semplice studentessa e lui un docente. Tra i due è stato amore a prima vista, un vero e proprio colpo di fulmine. Miriam Leone, infatti, è nata quando sua mamma aveva compiuto da poco 19 anni. Dalla loro unione, molti anni dopo, è poi nato anche Sergio Leone.

Gabriella Leotta, la mamma di Miriam Leone, è parente di Diletta Leotta?

I genitori di Diletta Leotta, invece, si chiamano Ofelia Castorina e Rori Leotta. Lui è un rinomato avvocato civilista, mentre riguardo alla carriera della mamma non si hanno molte informazioni. Il papà ha avuto un precedente matrimonio con un’altra donna da cui ha avuto una figlia, Ambra. Prima di incontrare Rori Leotta, attuale marito nonché papà della conduttrice sportiva, anche la mamma ha avuto un altro matrimonio da cui sono nati ben tre figli maschi. Ma ora, arriviamo al fatidico dubbio che sta interessando il popolo del web: Gabriella Leotta, la mamma di Miriam Leone, è parente di Diletta Leotta? La domanda sorge spontanea, considerato il cognome comune. Tuttavia, la risposta è no. Si tratta solamente di un caso di omonimia: Leotta è un cognome estremamente diffuso in Sicilia, terra natale sia dell’attrice che della conduttrice sportiva. Pertanto, non esiste alcun legame parentale tra le due.

