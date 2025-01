Un nuovo inizio per la Femca-Cisl veneziana

La Femca-Cisl veneziana ha un nuovo segretario: Francesco Coco, che subentra a Giuseppe Callegaro, dopo anni di impegno e dedizione. Callegaro ha guidato la categoria con passione, affrontando le sfide del settore chimico, in particolare nelle aziende di Porto Marghera. La sua esperienza e il suo impegno sono stati fondamentali per il rafforzamento della rappresentanza sindacale in un contesto economico in continua evoluzione.

Il ruolo della Femca nel panorama industriale

La Femca-Cisl è storicamente legata al settore chimico, ma negli ultimi anni ha ampliato il proprio raggio d’azione, includendo anche il sistema moda. Questo cambiamento è particolarmente evidente nella Riviera del Brenta, dove il numero di imprese e addetti nel settore moda ha superato quello della chimica. Questo passaggio rappresenta non solo un’evoluzione del mercato, ma anche una sfida per il sindacato, che deve adattarsi a nuove esigenze e dinamiche.

Le sfide future per Francesco Coco

Francesco Coco si trova ora di fronte a una serie di sfide importanti. La sua missione sarà quella di consolidare e ampliare la rappresentanza dei lavoratori in un settore in rapida trasformazione. La Femca-Cisl dovrà affrontare questioni cruciali come la sostenibilità, la digitalizzazione e la necessità di garantire diritti e tutele ai lavoratori in un contesto sempre più competitivo. La sua leadership sarà fondamentale per guidare il sindacato verso un futuro che risponda alle esigenze di tutti i lavoratori.