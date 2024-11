Mancano poche ore al ritorno del programma televisivo “Belve”, con Francesca Fagnani alla conduzione. La conduttrice si è raccontata ospite da Fazio. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa ha detto.

Francesca Fagnani: un ritratto alla luce del ritorno di “Belve” in Tv

Manca davvero poco alla nuova stagione di “Belve“, uno dei programmi televisivi più seguiti e che vede alla conduzione Francesca Fagnani. La giornalista e conduttrice, molto amata dal pubblico, è pronta a una nuova serie di interviste faccia a faccia con vari personaggi famosi, di cui ancora non si conoscono i nomi. Grazie al suo stile diretto la Fagnani ha conquistato non solo il pubblico ma anche la critica, diventando così una dello voci più autorevoli della tv italiana. Ospite da Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa”, Francesca ha anticipato che uno degli ospiti presenti in questa nuova stagione di “Belve” potrebbe essere Andrea Giambruno, ex compagno di Giorgia Meloni, ma che ancora non è sicuro. Ma ecco cosa ha detto a Fazio la giornalista riguardo al rapporto con gli ospiti del programma tv: “con alcuni sono diventata amica. Con Antonella Clerici, per esempio. Esercitano una seduzione su di me, anche se non tutti, donne comprese.”. Francesca Fagnani ha anche raccontato che realizzare un programma come “Belve” è molto difficile, soprattutto nella scelta del casting. Ha inoltre rivelato che molti ospiti le hanno chiesto dei tagli, specialmente sulle cose che facevano più notizia.

Francesca Fagnani: “Ho tanti corteggiatori…”

Francesca Fagnani è pronta a tornare in tv con “Belve”. Ospite da Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa“, la giornalista e compagna di Enrico Mentana ha parlato non solo della nuova edizione del programma tv, ma anche del tema della gelosia, affermando che né lei né Mentana sono gelosi. Ma ecco cosa ha detto la Fagnani: “ho molti più corteggiatori ora rispetto a prima. Mi contattano anche sui social e mi chiedono tantissime volte foto dei piedi. Una persona una volta mi ha scritto: ‘ti prego, puoi far vedere i tuoi piedi in tv per cinque minuti?”. La conduttrice ha detto che Enrico Mentana non è geloso e, parlando delle lunghissime maratone televisive del compagno ha detto: “dopo torna a casa più fresco e carico di prima, con la pelle liscia. Mentre dalle vacanze torna distrutto.”

Francesca Fagnani: chi è?

Francesca Fagnani è una giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva, classe 1976, nata a Roma. Da sempre appassionata di giornalismo, si è laureata in Lettere con specializzazione in filologia dantesca e proseguendo poi con un dottorato di ricerca. Nel corso della sua carriera l’abbiamo vista anche nel ruolo di opinionista, in programmi quali “Quarta Repubblica”, “Non è l’Arena” e “La vita in diretta”. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2013 ha una relazione con il giornalista Enrico Mentana. La coppia non ha avuto figli. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha 672 mila follower.