Se state preparando la valigia ma non sapete bene cosa mettere nel vostro beauty, allora avete sicuramente bisogno di qualche consiglio utile. L’importante è non dimenticare nulla di fondamentale, sempre con intelligenza.

Preparare il beauty per la vacanza

Le appassionate di bellezza rinunciano difficilmente a creme, sieri, trucchi e altro durante le loro vacanze.

C’è chi, piuttosto che interrompere la sequenza della sua skincare quotidiana, decide di mettere in valigia abiti o scarpe in meno per riuscire a far posto ai prodotti di bellezza. Nella lista del beauty case da vacanza non possono mancare anche il profumo preferito, il make-up per un look vacanziero perfetto, lo smalto e qualche prodotto di emergenza, se dovesse comparire un brufolo o qualche rossore da scottatura. Ovviamente tutte possono portare tutto ciò che desiderano, ma bisogna usare astuzia e intelligenza per riuscire a fare una selezione dei prodotti davvero essenziali.

La soluzione si chiama mini size oppure, se proprio non si riesce a trovare la versione ridotta dei prodotti del cuore, si possono acquistare delle boccette mignon riutilizzabili, per un beauty all’altezza. Queste boccette possono poi essere lavate e usate per la prossima vacanza. Un modo pratico per avere tutto ciò che occorre senza occupare troppo spazio.

Beauty per vacanza: skincare, make-up, capelli e profumi

Ogni anno i marchi beauty creano dei pratici kit per alleggerire le valigie senza per forza dover rinunciare a qualcosa, dalla detersione fino alla skincare, passando per i solari.

Pratici formati che non superano i 100 ml e basteranno per i giorni lontane da casa. Se riuscirete a finirli durante la vacanza avrete anche la valigia più leggera al rientro, con lo spazio giusto per qualche souvenir. Per quanto riguarda il make-up, esistono stick leggeri che permettono di colorare occhi, guance e labbra, sfumandoli con le dita. Esistono anche matite che creano linee ad alta definizione, anche waterproof, su occhi e sopracciglia. Su TikTok è esplosa anche una moda che consiste nel truccarsi con la frutta, che potrete comprare nella vostra destinazione e di conseguenza lasciare più spazio in valigia. Per esempio molte ragazze usano le ciliegie per colorare le labbra e le banane per il contorno labbra. Soluzioni pratiche e creative, per lasciare più spazio nella valigia. Se state pensando di portare una bottiglia di shampoo in valigia, cercate la versione mini oppure optate per i prodotti solidi. Non solo occupano poco spazio, ma fanno anche bene all’ambiente perché sono realizzati con prodotti naturali e non con packaging usa e getta. Sono il modo eco-responsabile per avere una chioma perfetta e non perdere l’abitudine di prendersi cura dei propri capelli, che in vacanza potrebbero anche rovinarsi. Per quanto riguarda i profumi, invece, è importante portare la versione piccola, anche ricaricabili. Dovrebbero bastare per tutta la vacanza e non saranno ingombranti in valigia. Potrete anche portarveli dietro nella borsetta, per essere sempre profumate. Gli imprevisti potrebbero accadere durante la ragazza, quindi ricordatevi di mettere nel beauty qualche crema idratante e solare, e qualche prodotto di emergenza per eventuali brufoli che potrebbero spuntare durante le vacanze.