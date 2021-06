FOREO lancia un nuovo kit dermatologico per una profonda detersione del viso. Quest’ultima è una pratica fondamentale, non soltanto per garantire alla propria pelle una sua elasticità, nonostante l’avanzare dell’età, ma anche per eliminare le varie sostanze che si depositano sulla pelle.

Detersione quotidiana: cosa è cambiato?

La detersione quotidiana del viso è una fase della beauty routine fondamentale al mantenimento sano ed energico della propria pelle. Le modalità tramite cui detergere il proprio viso, nel tempo, hanno visto un aumento sul profilo della qualità dei prodotti con cui farlo. Inoltre, la tecnologia ha trovato applicazione anche nella beauty routine delle persone attraverso la skin tech. È il caso dell’utilizzo su vasta scala dei dispositivi FOREO, il marchio svedese N°1 al mondo nel settore della skin tech.

Proprio nel tentativo di proporre una pratica di detersione del viso sempre più efficace, FOREO e il brand californiano Dermalogica, hanno annunciato un’esclusiva collaborazione. Dermatologica è uno dei migliori brand nel settore della skincare professionale, fondato nel 1986 dalla Professional Skin Therapist Jane Wurwand.

FOREO: il kit dermatologico in unione con Dermalogica

La collaborazione ha dato vita ad un’imperdibile edizione limitata, “The Ultimate Cleansing Kit“. Il Kit è composto dall’unione tra la coppia di prodotti iconici di detersione targati Dermalogica e il massaggiatore-detergente viso FOREO LUNA. I prodotti Dermatologica sono formulati per rimuovere residui di trucco, impurità, sebo in eccesso ma anche residui di inquinamento rispettando l’equilibrio e la salute della pelle. Il dispositivo FOREO LUNA, d’altro canto, è ideale per offrire una detersione avanzata e in profondità.

È risaputo come la beauty routine aiuti a determinare una certa “giovinezza” al volto, fondamentale per chi voglia garantire sempre elasticità alla propria pelle. Ma, la detersione si rivela molto importante soprattutto poiché elimina le sostanze nocive assorbite dalla pelle per via della sua porosità.

Utilizzo di Foreo e del kit dermatologico

Il Kit The Ultimate Cleansing Kit di FOREO e Dermalogica è un’occasione unica per preparare al meglio la propria pelle in vista dell’estate, delle giornate al mare, o impegnate in tipiche attività legate alla bella stagione.

Un Kit ideale a rendere la pelle non soltanto più pulita, ma anche più morbida e tonificata per l’effetto massaggiante che FOREO LUNA mini 2 ha su di essa.

Il Kit si compone nello specifico di due prodotti Dermalogica, PreCleanse e Special Cleansing Gel, e di FOREO LUNA mini 2. Per detergere il proprio viso utilizzando il Kit bisognerà prima pre-detergere con il PreCleanse che elimina trucco e le impurità dalla

superficie cutanea. Subito dopo si andrà a proseguire con l’applicazione del gel schiumoso Special Cleansing Gel in combinazione con FOREO LUNA mini 2.

