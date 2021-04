Come detergere il viso nella maniera più efficace possibile? In quanti si sono già posti questa domanda! Sì, poiché la detersione quotidiana del viso è una fase della beauty routine fondamentale al mantenimento sano ed energico della propria pelle. Ma non è l’unica! L’allenamento facciale è la pratica che in realtà ha effetti maggiori sulla tonicità del volto.

Per questo, pare FOREO abbia fornito una linea di dispositivi utilissimi.

Come detergere il viso: i prodotti must have

Su come detergere il viso vi sono diverse scuole di pensiero che poco si discostano, tuttavia, sulla consapevolezza di quanto questa pratica sia fondamentale per il benessere di una persona. La ragione di ciò è molto semplice, seppur accolga due aspetti diversi. Da una parte, per una questione puramente estetica, dall’altra salutare.

Infatti la beauty routine aiuta a garantire una certa “giovinezza” al volto ma anche ad eliminare le sostanze nocive assorbite dalla pelle per via della sua porosità.

Per svolgere una beauty routine di detersione corretta occorre servirsi principalmente di 5 prodotti.

I prodotti must have sono: il latte detergente per una prima detersione, il tonico che riequilibra il ph della pelle, il contorno occhi per idratare l’area, e una crema idratante che svolge anche una funzione nutriente. Una volta utilizzati questi prodotti attraverso semplici, ma essenziali, step quotidiani la propria pelle avrà un aspetto sano e luminoso. Tuttavia, questo non è sufficiente. Infatti, seppur la skincare descritta pulisca idrati e nutra la pelle, a completamento della beauty routine mancava ancora un’agente tonificante di grande efficacia.

LEGGI ANCHE: Skincare coreana: la beauty routine in 10 step

Come detergere il viso e svolgere “fitness facciale”

L’ultimo lancio di prodotti FOREO è una vera rivoluzione della skintech. Il gigante svedese della tecnologia applicata al beauty, a proposito di detersione, era già molto apprezzato per alcuni dispositivi come LUNA 3. e ha inventato il BEAR e il BEAR mini ovvero beauty gadget dotati di microcorrente. La loro utilità? Proprio quella di “allenare” il viso garantendogli una pelle decisamente più tonica.

Il BEAR e il BEAR mini sono dispositivi intelligenti che assolvono la fondamentale funzione di allenare il proprio viso attraverso dei massaggi meccanici. Infatti, il dispositivo funziona tramite microcorrenti con effetto tonificante sulla pelle, ma anche attraverso pulsazioni T-Sonic™. Queste, rilassano i punti di tensione dei muscoli facciali, levigando rughe e svolgendo un’azione preventiva alla loro comparsa. Le routine di massaggio vengono programmate direttamente dal proprio smartphone tramite l’app FOREO For You.

Nello specifico, BEAR include infatti la routine di massaggio “Total Facial Knockout” per zigomi, fronte, collo e mascella mentre BEAR mini include la routine “Contour Cardio”. La microcorrente, chiamata così proprio per la bassa tensione delle correnti elettriche, è un metoso sicuro e indolore per rassodare la propria pelle. Per un trasferimento più sicuro ed efficace delle micro correnti alla palle FOREO ha creato SERUM SERUM SERUM che aiuta ad ottenere il massimo dalla tecnologia. Un ottimo investimento sulla cura di se stessi ma soprattutto al completamento di una beauty routine che garantisca al proprio viso anche tonicità.