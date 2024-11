Foam roller per allenarsi a casa in comodità

Per allenarsi, ma anche per riprendersi da una routine particolarmente intensa, si ha bisogno di strumenti validi ed efficaci. Un attrezzo ginnico come il foam roller risulta ideale sia da usare in casa che in palestra. Vediamo come poterlo utilizzare e quali sono i benefici per il benessere del proprio corpo e del proprio benessere.

Foam roller

Un oggetto, attrezzo sportivo come il foam roller è tornato alla ribalta anche grazie alle Olimpiadi dove molti campioni e campionesse lo hanno usato proprio per allenarsi. Infatti non a caso è considerato un vero e proprio toccasana per tutti gli sportivi per mantenersi in forma ma anche per allenarsi comodamente a casa.

La mobilità, lo stretching, ma anche massaggiare la schiena sono parte di una routine di allenamento per chiunque decida di usare questo attrezzo sportivo. Un oggetto da inserire nella propria routine di allenamento per poterlo usare in totale libertà.

Con questo termine si fa riferimento a un oggetto in forma cilindrica in schiuma che permette di massaggiare i muscoli e la fascia per alleviare ogni tipo di tensione e far circolare il sangue nel modo migliore nella zona che maggiormente interessa. Il foam roller è poi molto importante sia come riscaldamento che defaticamento.

Con questo attrezzo è possibile poi fare tanti esercizi da terra, oltre a migliorare la circolazione, prepara il corpo all’allenamento aiutando così a rilassarsi e anche dopo un’attività intensa quale appunto la corsa.

Foam roller: perché usarlo

Sono diversi gli studi che hanno evidenziato come un attrezzo quale il foam roller faccia bene permettendo così di trarre il massimo giovamento. Infatti è un attrezzo ginnico che permette e di migliorare sia le prestazioni ma anche il recupero a seguito dell’attività fisica. Va poi a ridurre la rigidità dei muscoli andando a migliorare il movimento.

L’uso anche costante di un attrezzo ginnico del genere aiuta ad aumentare sia il flusso sanguigno che la circolazione in modo da essere maggiormente rilassati dal punto di vista psicologico che poi è una delle parti fondamentali della fase di recupero. Insomma usarlo sembra dare davvero i giusti benefici e proprietà all’allenamento.

In commercio si trovano foam roller in vari materiali: dalla schiuma che, sebbene siano i più economici, non sempre sono consigliati dal momento che tende a deformarsi facilmente. Un modello in un materiale come il caucciù è da considerarsi un buon investimento, non solo economicamente, ma anche ai fini dell’ambiente.

Per quanto riguarda l’uso è bene usarlo in mezzo al ventre e non sulle articolazioni dal momento che un buon massaggio si concentra sulle parti molli invece che sulle ossa. Si consiglia poi di fare movimenti piccoli e di ripetere l’esercizio un paio di volte in modo da far lavorare bene tutti i muscoli.

Foam roller: dove comprare

Un attrezzo ginnico da comprare su Amazon dove si trovano varie tipologie per ogni sessione di allenamento. Qui sotto una classifica dei miglior foam roller da comprare e ordinare anche grazie alle recensioni fornite dai consumatori sul prodotto.

1)Dewanxin foam roller rullo in schiuma

Un dispositivo di allenamento che va a rilassare i muscoli particolarmente tesi a seguito di una intensa attività fisica. Molto leggero da portare ovunque, ma anche resistente grazie al materiale con cui è realizzato.

2)Foam roller rullo massaggio muscolare

Un attrezzo ginnico comodo e versatile, ma anche comodo da usare a casa o in palestra prima o dopo l’allenamento. Aiuta a supportare la circolazione sanguigna. Dona sollievo oltre a prevenire i dolori. I massaggi sono di varia qualità grazie anche a ottimi esercizi.

3)Magic Select rullo massaggio muscolare

In schiuma indicato per lo yoga, il pilates, ma anche per alleviare le gambe, il collo e la schiena a seguito dell’esercizio. Utile anche in altri ambiti: migliora l’equilibrio, riallinea la colonna vertebrale e le contrazioni muscolari, oltre a stimolare la circolazione sanguigna.

