Soprattutto in questo periodo di lockdown ma vale anche per sempre, è possibile fare attività fisica a casa nel modo corretto ed efficace. Come? Basta munirsi degli attrezzi giusti e iniziare! Ultima novità dal mondo fitness è il foam roller, amatissimo dalle star e dalle fitness blogger, serve per svolgere diversi esercizi e per far lavorare diverse zone muscolari.

Vediamo qui di seguito cos’è il foam roller, come si usa e quali esercizi si possono fare.

Foam roller: che cos’è?

Ereditato dalla fisioterapia, il foam roller è un’ottima soluzione per l’home fitness e per diversi esercizi di fitness in generale. Si tratta di un rullo in schiuma con superficie più o meno liscia, a seconda del modello. Viene utilizzato sia per prevenire infortuni e contratture sia per riattivare la circolazione e lavorare su ritenzione idrica e cellulite.

In via generale, è consigliato per ogni tipo di lavoro sia in ambienti interni che esterni e può servire anche per riscaldare le fasce muscolari e per distenderle alla fine dell’allenamento. Possiamo riassumere i suoi molteplici scopi nel seguente modo:

recupero muscolare

trattamento delle contratture

muscoli indolenziti

ristagni di liquidi

microcircolo difettoso.

Inoltre, è super consigliato per trattare il mal di schiena e in particolare, la zona lombare, soprattutto i dolori causati da una postura scorretta.

Non dobbiamo però dimenticarci, come detto, dei vantaggi che si riscontrano nel combattere la cellulite e le cellule adipose.

Foam roller: come si usa?

Il meccanismo del foam roller è molto semplice: agisce tramite un massaggio miofasciale, ovvero per fasce muscolari. Nello specifico, si posiziona l’attrezzo e si effettua un automassaggio miofasciale, andando a toccare le zone del corpo interessate. Tra i diversi utilizzi, uno dei più efficaci e importanti è quello alla zona lombare.

Infatti, grazie a questo attrezzo, è possibile lavorare sulla parte colpita della schiena, alleviando la tensione e traendo beneficio immediato.

Quale foam roller scegliere?

In commercio, esistono diverse tipologie di rulli che variano per prezzo, superficie, dimensione.

Un buon consiglio è quello di optare per un foam roller dalla superficie levigata e più maneggiabile, che sia in grado di andare a lavorare anche nelle parti più complicate. E inoltre, è meglio sceglierne uno piuttosto corto, soprattutto se si fa fitness a casa. Uno con queste caratteristiche dovrebbe essere piuttosto economico, con un prezzo che si aggira intorno ai 40 euro.

Gli esercizi da fare

Con il foam roller, è possibile lavorare su diverse aree del corpo. Passiamo in rassegna qui di seguito le principali e i relativi esercizi:

Schiena

Se ne consiglia l’utilizzo dopo un breve riscaldamento iniziale. Poi posizionare l’attrezzo sotto la schiena e far scivolare il peso del corpo su di esso. Eseguire l’esercizio con molta calma e delicatezza. Inizialmente si potrebbe avvertire un leggero dolore nella zona interessata, ma che poi si scioglierà man mano che il foam roller continuerà a scivolare.

Cellulite

Bisogna posizionare il foam roller a terra all’altezza dei glutei e, mantenendosi in appoggio con le braccia, farlo scivolare fino al ginocchio. Se si intende lavorare la parte anteriore e laterale della coscia, posizionarlo all’altezza del fianco.