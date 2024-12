Un nuovo inizio in Portogallo

Fernanda Lessa, ex top model brasiliana, ha deciso di lasciare l’Italia per intraprendere una nuova avventura in Portogallo. A 47 anni, la Lessa ha trovato il coraggio di ricominciare da zero, abbandonando il mondo della moda per dedicarsi alla sua vera passione: la recitazione. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha spiegato che la scelta di trasferirsi è stata motivata dalla volontà di lavorare in un ambiente dove nessuno la riconoscesse, permettendole di esplorare nuove opportunità senza il peso del suo passato.

Il sogno di diventare attrice

La Lessa ha recentemente partecipato al film “Il punto di rugiada”, diretto da Marco Risi, dove ha interpretato un ruolo significativo. Questa esperienza le ha aperto le porte a un mondo che ha sempre desiderato esplorare. “Ho saggiato la bellezza di questo lavoro e ho capito che era il momento di seguire il mio sogno”, ha dichiarato. La sua determinazione e il suo spirito di iniziativa sono un esempio di come sia possibile reinventarsi, anche dopo aver vissuto momenti difficili.

Un passato difficile e la ricerca di aiuto

Negli anni ’90, Fernanda ha vissuto un periodo buio, segnato da dipendenze da alcol e droghe. “Era un modo per affrontare la solitudine e i problemi che avevo”, ha confessato. Tuttavia, la sua forza interiore l’ha portata a chiedere aiuto e a intraprendere un percorso di riabilitazione. “Il supporto psicologico è stato fondamentale per me”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza di affrontare le proprie fragilità e di cercare un aiuto professionale.

Un nuovo stile di vita

Oggi, Fernanda vive una vita sana e equilibrata. Ha imparato a prendersi cura di sé, sia fisicamente che mentalmente. “Ho scoperto l’importanza di un’alimentazione sana e di qualità”, ha spiegato. La sua dieta è ricca di frutta, verdura e alimenti freschi, mentre ha ridotto il consumo di dolci e cibi grassi. Inoltre, dedica tempo all’attività fisica, che considera essenziale per mantenere un equilibrio tra corpo e mente.

Un messaggio di speranza

La storia di Fernanda Lessa è un esempio di resilienza e determinazione. Ha dimostrato che è possibile superare le difficoltà e ricominciare da capo, perseguendo i propri sogni. La sua esperienza è un invito a tutte le donne a non arrendersi mai e a cercare sempre il supporto di cui hanno bisogno. Con il marito al suo fianco, Fernanda sta vivendo una nuova vita, piena di opportunità e di speranza.