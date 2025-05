Un viaggio difficile e doloroso

Emma Marrone, la celebre cantante italiana, ha recentemente condiviso la sua toccante esperienza con il cancro alle ovaie, una battaglia che ha affrontato con coraggio e determinazione. Durante un evento al Teatro Manzoni di Milano, in occasione di Ieo con le donne, Emma ha raccontato il suo dramma personale, un periodo che l’ha segnata profondamente e che ha cambiato la sua vita per sempre.

La diagnosi è arrivata quando Emma aveva solo 24 anni, un momento in cui la vita sembrava sorriderle. “Stavo benissimo, avevo accompagnato un’amica dalla ginecologa e mentre eravamo lì mi hanno detto: ma perché non fai una visita anche tu?”, ha rivelato. Da quel momento, la sua vita è stata stravolta. La dottoressa le ha consigliato di cercare un secondo parere, e così è iniziato un lungo percorso di consulti e operazioni.

La paura e la resilienza

Emma ha descritto la sensazione di estraniarsi dal proprio corpo, un’esperienza che molte donne possono comprendere. “Il mio problema non era quello che stava succedendo nel mio corpo, ma salvare i miei genitori prima ancora che salvare me stessa”, ha confessato. La paura di non farcela era costante, ma la rabbia e la determinazione l’hanno spinta a combattere. “La rabbia mi ha salvato. Non sono una abituata a piangersi addosso”, ha affermato con forza.

La sua battaglia è durata dieci anni, un periodo in cui ha dovuto affrontare anche la recidiva della malattia. Nonostante le difficoltà, Emma ha trovato la forza di andare avanti, di continuare a cantare e di vivere la sua vita. “Ero una ragazza giovane che voleva fare carriera, cantare, vivere e vedere i suoi genitori sereni”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di non arrendersi mai.

Un messaggio di speranza e prevenzione

Oggi, Emma Marrone parla apertamente della sua esperienza, non solo per condividere il suo dolore, ma soprattutto per sensibilizzare le donne sulla prevenzione. “Ho pensato a quante ragazze potevano avere il mio stesso problema. Io non avevo sintomi, ma non sempre vuol dire stare bene”, ha avvertito. La cantante invita tutte le donne a sottoporsi a controlli regolari, a non trascurare la propria salute e a fare prevenzione.

“Ribaltatevi come dei calzini e fate dei controlli perché a volte, sì, non si hanno dei sintomi”, ha raccomandato con un sorriso. Grazie alla sua determinazione e alla prevenzione, Emma è riuscita a superare questa difficile prova e ora è un esempio di resilienza per molte.