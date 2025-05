Un compleanno da ricordare

Marco Carta ha recentemente festeggiato il suo 40° compleanno, un traguardo significativo che segna non solo un passaggio anagrafico, ma anche un momento di grande introspezione e felicità. Circondato da amici, parenti e dalla zia Sabrina, il cantante ha scelto di celebrare in grande stile in una storica cascina del 1500, l’Antica Osteria La Rampina, a San Giuliano Milanese. Questo evento non è stato solo un festeggiamento, ma un vero e proprio atto di celebrazione della vita e delle relazioni che lo circondano.

Un amore che illumina

Accanto a lui, il fidanzato Luca, chef milanese di 38 anni, ha rappresentato un pilastro fondamentale nella vita di Marco. I due, insieme da due anni, si sono mostrati affettuosi e innamorati, condividendo momenti di tenerezza e passione. Marco ha dichiarato che Luca è colui che gli ha ridato la felicità dopo una fase difficile, sottolineando come la loro relazione lo abbia aiutato a trovare un nuovo equilibrio. “Mi ha fatto specchiare in quello sguardo”, ha detto, evidenziando l’importanza del supporto emotivo e della comprensione reciproca.

Riflessioni sulla carriera e sulla vita

Marco ha anche condiviso le sue riflessioni sulla carriera musicale, che non è stata sempre lineare. Ha parlato di momenti di difficoltà e di gioia, ma ha sottolineato come ora si senta in un periodo di rinascita. Con un tour estivo in programma e un nuovo singolo, “Solo fantasia”, che sta riscuotendo successo, Marco si sente pronto a ripartire. Ha affermato di aver imparato a godere della solitudine e di aver smesso di rincorrere l’idea di dover sempre dimostrare qualcosa. “Oggi so chi sono, cosa voglio e chi voglio accanto”, ha dichiarato con sicurezza.

Un legame profondo con la famiglia

La perdita dei genitori in giovane età ha segnato profondamente Marco, ma la morte della nonna Elsa, che lo ha cresciuto, ha avuto un impatto ancora più significativo. Marco ha dedicato del tempo a lei negli ultimi giorni, un gesto che ha descritto come un atto d’amore. “Ho riscoperto la bellezza delle cose semplici”, ha detto, riflettendo su come anche i momenti più difficili possano trasformarsi in legami profondi. Questo compleanno, quindi, non è solo una celebrazione di un anno in più, ma un riconoscimento di tutto ciò che ha vissuto e imparato.