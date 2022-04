Fedez ha intervistaot Belen Rodriguez all’interno del suo podcast, Muschio Selvaggio, e ha ironizzato sull’ipotesi di aprire un profilo su OnlyFans insieme a sua moglie, Chiara Ferragni.

Fedez: il profilo su OnlyFans

Fedez ha intervistato Belen Rodriguez all’interno del suo podcast, Muschio Selvaggio, e ha scherzato con lei in merito all’ipotesi di aprire un profilo su OnlyFans in cui postare foto dei piedi di sua moglie, Chiara Ferragni.

“Belen cosa pensi di OnlyFans? Mi è venuto in mente così perché io e mia moglie ne abbiamo parlato. Chiara vorrebbe pubblicare solo foto dei piedi. Magari i soldi li dà in beneficenza. Non è una perversione… io la trovo una cosa positiva. Se a qualcuno piacciono i piedi non c’è niente di male. OnlyFans è un po’ il sostitutivo del calendario di una volta. Se la gente dona di più puoi fare delle cose personalizzate.

Tipo Bella Thorne ha aperto il suo profilo e in un giorno ha fatto un milione di dollari ma non metteva nudo”, ha dichiarato il rapper. Lui e la famosa influencer approderanno davvero sul famoso social dei vip? In tanti tra i loro fan sono impazienti di saperne di più.

Fedez: la frecciatina a Corona

Dovendo intervistare Belen Rodriguez, Fedez non ha perso occasione per scagliare una frecciatina contro l’ex Re dei paparazzi Fabrizio Corona, ex compagno della stessa showgirl.

Più volte Corona ha attaccato il rapper e sua moglie attraverso i social, e stavolta Fedez ha deciso di replicare pubblicamente affermando: “Sai che lui mi odia? Ogni giorno fa una ca**o di storia contro di me, è ossessionato. Che ca**o di ossessione ha nei miei confronti? Perché ho più tatuaggi di lui? Ma fatteli altri due così non rompi i cog****ni. Non c’ha un ca**o da fare… vabbè”.