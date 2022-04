Belen Rodriguez è stata ospite al podcast di Fedez e Luis Sal Muschio Selvaggio e ha risposto ad alcune domande sul suo ex, Fabrizio Corona.

Belen al podcast di Fedez

Belen Rodriguez è stata ospite al podcast di Fedez Muschio Selvaggio e ha risposto ad alcune domande ironiche del rapper sul suo ex, Fabrizio Corona, che a detta di Fedez sarebbe ossessionato da lui.

“Ma non penso ti odi..”. Il rapper ha così rincarato la dose:

“Ogni giorno fa una c***o di storia contro di me, è ossessionato. Che c***o di ossessione ha nei miei confronti? Perché ho più tatuaggi di lui? Ma fatteli altri due così non rompi i c******i. Non c’ha un c***o da fare… vabbè”, ha detto il rapper, mentre la showgirl argentina ha risposto: “Non penso che ti odi.

Ma tu lo sai che il tuo outfit l’ho visto dalle sue storie? E’ invidioso perché sei più tatuato di lui. Quando ero fidanzata con lui gli ho detto che poteva fare prima a tatuarsi la lista della spesa. Lui non sta proprio apposto ma gli voglio bene con tutti i suoi difetti. Ce l’ha un po’ con tutti e lo fa per fare notizia, una strategia che non ha mai abbandonato.”

Fedez: la querela

Fedez e sua moglie Chiara Ferragni hanno querelato Fabrizio Corona per diffamazione dopo che lui li ha definiti “ebeti” via social. L’ex Re dei paparazzi usa spesso i suoi canali social per criticare tematiche sociali e legate allo spettacolo. Il rapper e sua moglie sono stati spesso oggetto delle sue più spietate critiche.