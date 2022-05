Secondo le voci circolate nelle ultime ore, Federica Nargi e Alessandro Matri avrebbero annullato le loro nozze a Formentera per via di alcuni problemi. Il presunto matrimonio, secondo le indiscrezioni diffuse, si sarebbe dovuto celebrare a giugno 2022. Eppure pare non sia saltato proprio nulla, perché non ci sarebbe alcun matrimonio in vista.

Tornati dalla vacanza trascorsa con le figlie e degli amici in Egitto, l’ex velina di Striscia la Notizia si è trovata al centro della cronaca rosa nostrana ed è subito intervenuta per fare chiarezza. I due, che formano una coppia da circa 13 anni, hanno replicato e smentito le voci delle ultime ore. Il loro amore intanto procede a gonfie vele.

Federica Nargi e Alessandro Matri, matrimonio annullato? Arriva la replica della coppia

“Ho appena saputo che Alessandro questa estate avrebbe dovuto sposarmi”, dice ridendo Federica Nargi. “Saltato tutto”, commenta l’ex calciatore con un filo di voce. A ripeterlo chiaramente è la compagna, mamma delle sue due bambine, che sorride e ironizza sulla notizia diffusa nelle ultime ore.

Attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram, la Nargi ha così fatto chiarezza sulle indiscrezioni che sono rimbalzate su tutte le pagine di cronaca rosa, smentendo quanto trapelato finora.

Tra i due non era fissato alcun matrimonio e la notizia circolata nelle ultime ore sarebbe quindi infondata.

“Fatelo sapere anche a me quando sarà sto matrimonio. Ma come mai sono sempre l’unica che non sa le cose”, ha scritto l’ex velina.