Il pigiama è diventato a tutto gli effetti un capo super fashion. In questo articolo andremo a vedere insieme quali sono i pigiami di tendenza per questo inverno 2024 2025, per essere super cool e super glam anche di notte!

Pigiama: comodo, elegante e super fashion

Soprattutto nelle stagioni fredde, il pigiama è per molte di noi un capo irrinunciabile per farci stare più al caldo la notte. Se un tempo ciò che importava era appunto che fosse morbido e caldo al punto giusto, oggi, seguendo le ultime tendenze, il pigiama diventa un vero e proprio capo super cool e super fashion. Quindi, i pigiami di oggi non sono solo sinonimo di comfort e super morbidi ma anche eleganti e alla moda. I pigiami da donna sono quindi una vera e propria espressione di stile personale, un modo per sentirsi a proprio agio, un modo per riflettere la propria personalità. Andiamo quindi ora a vedere insieme quali sono i pigiami di tendenza per questo inverno 2024 2025.

Pigiama: guida alle tendenze dell’inverno 2024 2025

Come abbiamo appena visto, il pigiama oggi è un capo super fashion in grado di esprimere appieno la nostra personalità. Andiamo ora a vedere insieme quali sono i pigiami di tendenza dell’inverno 2024 2025:

Tartan : il tartan è tornato prepotentemente di moda già da qualche mese e, non solo per quanto riguarda le classiche camicie a quadri stile boscaiolo. Oggi gonne, pantaloni e giacche con stampa tartan sono di grande tendenza quindi, non poteva proprio mancare il pigiama in tartan! Elegante, con i suoi quadri caratteristici per stare proprio a passo con i tempi!

: il tartan è tornato prepotentemente di moda già da qualche mese e, non solo per quanto riguarda le classiche camicie a quadri stile boscaiolo. Oggi gonne, pantaloni e giacche con stampa tartan sono di grande tendenza quindi, non poteva proprio mancare il pigiama in tartan! Elegante, con i suoi quadri caratteristici per stare proprio a passo con i tempi! Animalier : i capi e gli accessori a stampa animalier sono tra i più amati da noi donne, via libera quindi anche ai pigiami animalier, super audaci per uno stile davvero unico anche di notte.

: i capi e gli accessori a stampa animalier sono tra i più amati da noi donne, via libera quindi anche ai pigiami animalier, super audaci per uno stile davvero unico anche di notte. Cashmere: tra i più eleganti ci sono i pigiami in cashmere, che uniscono appunto eleganza, morbidezza e calore. Quei pigiami che non vorresti mai toglierti e che ti fanno sentire al sicuro. Di tendenza nono solo quelli monocolore, ma anche quelli a fantasia, originali e super cool.

Pigiama: un piacere da indossare anche di giorno

Come abbiamo detto, il pigiama si è evoluto, non è più soltanto un indumento da indossare solamente la sera per andare a dormire, ma un capo super fashion da tenere su anche durante il giorno, come magari quando si lavora in smart working, o anche per fare i mestieri di casa o per mettersi a guardare in una giornata grigia e uggiosa. Sul mercato oggi esistono davvero tantissimi modelli di pigiami, c’è davvero l’imbarazzo della scelta! Quelli che abbiamo visto prima sono i modelli più di tendenza per questo inverno 2024 2025 ma, l’importante, è sceglierne uno con cui sentirvi a vostro agio, sia di notte sia, appunto, se volete tenerlo su durante il giorno.