Eyeliner trasparente: come utilizzarlo e a cosa serve

L’eyeliner trasparente è una delle nuove tendenze make-up dell’estate 2022, che sta spopolando soprattutto su TikTok. Un trucco che è in grado di allungare lo sguardo usando solo il correttore.

L’eyeliner trasparente è la nuova tendenza make-up dell’estate

È il momento di dimenticare le tecniche complicate e i tanti tentativi per riuscire ad applicare l’eyeliner nero, marrone e di altri colori, con tanti errori e tante precisioni. Una delle tendenze make-up dell’estate 2022, infatti, è l’eyeliner trasparente, che renderà tutto molto più semplice. Il trend sta spopolando su TikTok, dove ha già ottenuto 336 milioni di visualizzazioni. Prevede la creazione del perfetto cat eye, che allunga lo sguardo usando solo il correttore.

Bisogna usarne uno di una tonalità più chiara della pelle, in modo da creare il giusto contrasto, delineando una specie di coda e lasciando uno spazio vuoto sull’angolo dell’occhio per dare vita ad una forma grafica sottile in negativo. In questo modo, l’occhio avrà un tocco felino davvero incredibile, con il minimo sforzo. Quella dell’eyeliner trasparente è una tendenza legata al concetto di make-up liftante, che in questo momento è estremamente di moda e molto usato anche dalle celebrità, che ispirano quotidianamente sui social network, come Kylie Jenner e Bella Hadid.

Un trucchetto molto pratico per rendere ancora più affusolata la struttura del proprio viso.

Come realizzare l’eyeliner trasparente, la nuova tendenza

La tecnica per realizzare l’eyeliner trasparente è davvero molto semplice e sicuramente alla portata di tutti. Si adatta perfettamente alle varie forme di occhio e anche alle diverse età. Non essendo coinvolto nessun colore particolarmente scuro, l’occhio dà l’impressione di essere molto più aperto e luminoso, e di conseguenza ringiovanito. Per realizzare l’eyeliner trasparente bisogna cospargere la palpebra con della cipria e con un tocco di terra opaca in modo particolare nell’angolo esterno, così da enfatizzare i chiaroscuri. Poi bisogna usare un correttore di una tonalità più chiara rispetto alla propria pelle. Solitamente va bene quello che viene utilizzato per creare i punti luce sotto agli occhi. Serve anche un pennello piatto e angolato da eyeliner oppure uno con un taglio dritto e con delle setole piatte. A questo punto basta semplicemente delineare il bordo di un classico eyeliner. Bisogna partire dall’angolo esterno e tracciare una linea obliqua, arrivando fino a dove preferiamo e congiungendo la fine di questa sorta di codina con la metà del proprio occhio. Arrivate a questo punto si prende un altro pennello, che deve essere pulito, e si sfuma la forma che è appena stata creata, fissandola con la cipria. È il caso di precisare che questa tecnica ha mille possibilità di interpretazione, anche perché si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di esigenza, permettendo anche di dare libero sfogo alla propria creatività. Per realizzare questo tipo di trucco non serve essere esperti. Tutti possono realizzare l’eyeliner trasparente ed è anche molto pratico proprio perché può essere corretto in seguito con grande facilità in caso di errore.