Holo Make-up: effetto e come realizzarlo

Quando si parla di estate si parla anche, spesso e volentieri, di tendenze; e quando si parla di tendenze non ci si riferisce soltanto alla moda dei vestiti, ai costumi, agli occhiali da sole o alle scarpe. Tendenza è infatti anche sinonimo di trucco: dal colore del rossetto allo smalto, dalla marcatura degli zigomi all’ombretto.

Ogni stagione ha il suo trend e questa estate 2022 non fa certo eccezione. Come le ultime tendenze della moda ci hanno insegnato, tra l’altro, spesso parliamo di veri e propri ritorni, in un ciclo continuo che si autoalimenta e ricompare dopo un tot di anni.

È il caso, ad esempio, dell’argomento di questo articolo, che vuole concentrarsi su uno dei trucchi più amati della stagione 2017/2018 e che in questo 2022 sta avendo un revival.

Stiamo parlando dell’Holo Make-up, che potremmo tradurre con “trucco olografico”, tornato in auge in una versione rivisitata.

Cos’è l’Holo Make-up

Prendendo in prestito la terminologia del mondo digitale, potremmo parlare di versione 2.0, adattata alle tendenze del momento in chiave moderna.

Lo abbiamo visto sulle passerelle che hanno presentato gli abiti della nuova stagione, con l’utilizzo di colori freddi, ombretti molto più cangianti e pigmenti dai riflessi quasi metallizzati.

Questo trucco olografico torna dunque per l’estate 2022 in una versione più matura, se così possiamo definirla, che abbandona le tendenze legate ad arcobaleni e unircorni e si presenta in versione decisamente più dark.

La caratteristica di questo particolare trucco, da cui prende il nome Holo Make-up, è quella di formare una sorta di alone, utilizzando un colore più chiaro al centro della palpebra e uno più scuro alle due estremità.

Questo contrasto non si limita a creare semplicemente un effetto tridimensionale, ma dà allo sguardo una maggiore profondità. La bravura sta ovviamente nel riuscire a scegliere i colori giusti e, soprattutto, nel saperli applicare sugli occhi in maniera corretta, trovando il modo di generare quel particolare alone dato dall’abbinamento.

Come si realizza l’Holo Make-up

Anche se non si è make-up artist di professione si può comunque imparare a conoscere le basi per realizzare un trucco che si avvicini il più possibile alla resa perfetta che si vuole ottenere con l’Holo Make-up.

Basta prendere dei piccoli accorgimenti o seguire qualche video tutorial per raggiungere lo scopo.

Innanzitutto, è fondamentale capire che realizzare un Holo Make-up perfetto è soprattutto un fatto di equilibrio: bisogna infatti raggiungere la giusta armonia tra colori freddi e colori caldi.

Il primo passo da compiere è dunque quello di stendere sulla palpebra un ombretto molto intenso e brillante, sfumandolo fino ad ottenere una base uniforme. A questo punto, si utilizza un colore pigmentato e metallico per il centro della palpebra; e per farlo si consiglia di bagnare il pennello, in modo tale da ravvivarlo ancora di più.

L’Holo Make-up può essere eseguito anche con l’uso di un solo colore, come ci hanno ampiamente dimostrato le passerelle di questa stagione; basta scegliere un ombretto monocromatico, a patto che il colore sia freddo e quindi adatto a creare con la pelle quel contrasto tridimensionale.