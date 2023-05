Sabato 13 maggio 2023 è andata in onda la tanto attesa finale dell’Eurovision Song Contest. Le due semifinali hanno accolto milioni di spettatori e di spettatrici e la moda, come sempre, ha coinvolto e ha fatto discutere. Per la finalissima tanti look contemporanei, tanti brillantini, tanta voglia di stupire.

La moda alla finale dell’Eurovision 2023

Gli artisti arrivati alla finalissima del noto contest musicale si sono impegnati per lasciare il segno. Oltre alla parte canora e di performance, c’è stato un altro elemento fondamentale ai fini del risultato: la scelta dell’outfit. Quella del 2023 si è dimostrata un’edizione particolarmente attenta all’aspetto fashion e ha voluto puntare tutto sulla stravaganza e sullo stile audace.

A colpire è stata sicuramente la vincitrice dell’Eurovision 2023: Loreen. La cantante rappresentante della Svezia si è esibita per la finale sfoggiando unghie lunghissime fatte di pietra (richiamo al quarzo, pietra proveniente proprio dalla Svezia) a cui ha abbinato un outfit nude con trasparenze. Si tratta di una tuta color fango caratterizzata da alcune sezioni di tulle trasparente, ginocchiere in pelle e altri dettagli, tra cui quelli cut out sulla pancia.

Non si può poi non citare Marco Mengoni, volato a Liverpool per rappresentare l’Italia e arrivando quarto in finale. Il cantante ha letteralmente illuminato tutto il palcoscenico e lo ha fatto sia con la sua voce cristallina impeccabile, sia con il suo outfit luminosissimo. Il look scelto da Mengoni arriva direttamente da Atelier Versace, brand che lo ha vestito anche durante il Festival di Sanremo 2023. Per la finale dell’Eurovision 2023 Mengoni ha scelto un paio di pantaloni di pelle nera a cui ha abbinato un top cosparso di brillantini senza maniche in tulle e ricco di ricami, di perline e di cristalli a effetto sfumato degradé. Immancabili i gioielli: orecchini e anelli firmati Tiffany.

Käärijä, per la Finlandia, ha scelto di stupire e ci è riuscito alla grande. Il cantante alla finale dell’Eurovision 2023 ha indossato pantaloni in pelle nera e bomber verde fluo tagliato: petto scoperto e tantissima personalità!

Look notevole anche per Alessandra Mele, artista norvegese di origini italiane che è salita sul palco del contest conquistando il cuore di tutto il pubblico. Il suo look per la finale è total black e punta sull’effetto “svolazzante”, con tanto di mantello e corsetto ben strutturato in stile principessa guerriera. Sul total black è rimasta anche Noa Kirel (Israele), salita sul palco indossando un capo must have del 2023: pantaloni cargo con maxi tasche effetto lucido e reggiseno con coprispalle trasparente.

Al colore ci ha invece pensato Blanka, rappresentante della Polonia: alla finale dell’Eurovision 2023 la cantante ha indossato un abito anni 70 ispirato al mood discoteca. Mini-dress sfumato tra l’arancio e il viola, monospalla con tanto di manica lunga, guanto e mantello laterale, l’outfit della cantante ha regalato una bella dose di energia.

L’Eurovision Song Contest 2023 ha calato il sipario ma ha lasciato un grande segno. Voci, spettacolo, performance incredibili, moda e unione. La musica, ancora una volta, è riuscita a unire e a mostrare ogni piccola sfumatura del mondo.