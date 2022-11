Creata da Marco Bellocchio con Toni Servillo e Margherita Buy, Esterno Notte è la serie dedicata al caso Aldo Moro e racconta tutto ciò che è accaduto al di fuori della prigione nel corso dei 55 giorni di prigionia.

Arrivata prima al cinema come film diviso in due parti, Esterno Notte fa ora il suo debutto in televisione sotto forma di fiction e arriva su Rai 1 lunedì 14 novembre 2022.

Esterno Notte: la trama della fiction dedicata a Moro

Esterno Notte (Exterior Night) è la fiction che racconta gli ultimi 55 giorni di Aldo Moro, fino ad arrivare al suo assassinio, avvenuto per mano delle Brigate Rosse.

È il 1978, un anno già abbastanza tormentato per la storia dell’Italia; tra violenze, rapimenti, scontri violenti, fuoco e attentati, è anche l’anno del rapimento dell’omicidio del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro.

Scegliere di rapire Aldo Moro è stata una scelta studiata, un vero e proprio messaggio da mandare a tutto lo Stato. L’esponente politico è stato rinchiuso prigioniero per ben 55 giorni, in cui la speranza non ha mai smesso di vivere, ma dove la paura è rimasta sempre la componente primaria. Dopo numerose trattative, altrettanti fallimenti, attese, e menzogne, Aldo Moro viene ucciso e il suo corpo ritrovato abbandonato dentro un’automobile in Via Caetani, un punto simbolico, oltre che politico, essendo perfettamente a metà strada tra la sede della Democrazia Cristiana e quella del Partito Comunista Italiano.

La fiction Rai, divisa in sei puntate, racconta la storia da diverse angolazioni: Ogni episodio che narra della tragedia del 1978 la presenta da un diverso punto di vista […] – ha affermato Lorenzo Mieli, amministratore di Fremantle Media Italia.

A quanto pare, a differenza del film, nella fiction tali punti di vista non vanno a includere quelli dei terroristi delle Brigate Rosse, ma piuttosto si soffermano su altre personalità, come quelle del Presidente Italiano Giovanni Leone, Papa Paolo VI, la famiglia e tutti gli amici di Aldo Moro.

Esterno Notte: il cast della fiction

Il cast di Esterno Notte si riempie di volti noti del mondo del cinema e della televisione. Protagonista della serie è senza ombra di dubbio Fabrizio Gifuni, che per l’occasione veste i panni proprio di Aldo Moro. Accanto a lui, invece, troviamo:

Margherita Buy : Eleonora Moro

: Eleonora Moro Toni Servillo : Papa Paolo VI

: Papa Paolo VI Fausto Russo Alesi: Ministro degli Interni Francesco Cossiga

Gabriel Montesi: Valerio Morucci (brigatista leader del sequestro Moro)

Daniela Marra: Adriana Faranda (brigatista compagna di Morucci)

Paolo Pierobon: Cesare Curioni (cappellano di San Vittore)

Fabrizio Contri: Presidente del Consiglio Giulio Andreotti

Pier Giorgio Bellocchio: Domenico Spinella (capo della Digos)

Antonio Piovanelli: Don Pasquale Macchi

Bruno Cariello: prete di Santa Chiara

Gigio Alberti: segretario di partito Benigno Zaccagnini

Luca Lazzareschi: Franco Ferracuti (consulente del Ministero dell’Interno)

Esterno Notte è stata scritta da Marco Bellocchio, Stefano Bises, Ludovica Rampoldi, Davide Serino. Gli episodi che compongono la serie sono sei, per un totale di circa sei ore (un’ora ciascuno).

Dove vedere Esterno Notte

Esterno Notte arriva su Rai 1 lunedì 14 novembre 2022 in prima serata, a partire dalle ore 21:25 circa. Le altre puntate, invece, andranno in onda rispettivamente martedì 15 novembre 2022 e giovedì 16 novembre 2022.

Le puntate saranno disponibili anche in streaming in diretta e on demand su Rai Play.