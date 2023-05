L’estate è ormai alle porte, è quindi arrivato il tempo di pensare a come decorare le nostre unghie. All’interno di questo articolo vedremo infatti quali sono le tendenze unghie per la stagione estiva, in modo da non arrivare impreparate.

Tendenze unghie estate 2023

Manca poco più di un mese all’arrivo della stagione estiva, è giunta quindi l’ora di pensare a come abbellire le nostre unghie. Come per la primavera, anche per l’estate vanno di moda i colori accessi, che fanno pensare subito al mare e al sole. L’estate è la stagione in cui si osa di più, in cui si è più spensierate, quindi giocare coi colori è sicuramente già di per sé una scelta azzeccata. I colori flou, che sono di tendenza per la primavera estate, sono perfetti, soprattutto se abbiamo le mani abbronzate, ma perfetti anche i colori pastello o il nude. Vediamo ora insieme alcune idee per la manicure estate 2023.

5 idee manicure per l’estate 2023

Se ancora non sapete come decorare le vostre unghie per la stagione estiva, siete nel posto giusto. Adesso vedremo insieme 5 idee manicure per l’estate 2023: