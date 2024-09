La manicure di tendenza per il rientro dalle vacanze? Senza dubbio le espresso nails! Eleganti, sofisticate e versatili, le unghie color caffè sono la nail art imperdibile del momento.

Espresso nails: le unghie si tingono di caffè

Ispirate al fascino del caffè, queste unghie presentano tonalità calde e terrose che donano un tocco di raffinatezza a qualsiasi look. Dal profondo marrone scuro all’accogliente cappuccino, passando per il dorato caramello, i colori del caffè in tutte le sue sfumature sono i protagonisti indiscussi delle ultime tendenze manicure. Queste unghie non solo richiamano l’aroma avvolgente e il calore di una tazza di caffè fumante, ma offrono anche uno stile estremamente versatile, perfetto per ogni occasione. Non solo: le espresso nails si abbinano perfettamente all’abbronzatura, rendendole ideali per essere sfoggiate in questo rientro dalle vacanze.

Espresso nails: come realizzare le unghie color caffè

Per questo tipo di manicure la forma ideale è quella ovale, a mandorla o leggermente affusolata, per un risultato davvero elegante. Ma come realizzarle? Prima di tutto occorre preparare adeguatamente le unghie: rimuovi eventuali residui di smalto e lima nella forma che preferisci, assicurandoti di spingere indietro le cuticole. Una volta completata questa fase, applica uno strato di smalto di base per proteggere le unghie da eventuali macchie. Successivamente, scegli una gamma di colori ispirati al caffè, come marroni scuri, beige, caramello e bronzo. Per un tocco di originalità, puoi aggiungere dettagli come glitter dorato o piccole gemme, oppure utilizzare un pennello fine per creare linee o motivi che richiamano il tema del caffè. Una volta completata la nail art, aggiungi un top coat trasparente per sigillare i prodotti e conferire un finish lucido. Non dimenticare di idratare le unghie e le cuticole con un olio delicato, per garantire una manicure impeccabile e duratura. Dunque, cosa stai aspettando? Le unghie color caffè hanno già conquistato il cuore di tutti, tanto che l’hashtag #espressonails ha raggiunto milioni di visualizzazioni sui social media. Unisciti alla tendenza e prova anche tu questo look irresistibile: siamo certi che non te ne pentirai, anzi, non potrai più farne a meno!