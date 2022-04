Enrica Bonaccorti ha espresso la sua opinione sulla rottura avvenuta tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo e annunciata a mezzo social.

Enrica Bonaccorti contro Lulù Selassié

Come altri personaggi vip anche Enrica Bonaccorti si è schierata contro Lulù Selassié dopo che lei e Bortuzzo hanno annunciato a mezzo social la fine della loro storia d’amore.

In particolare la principessa etiope ha svelato che avrebbe saputo di esser stata lasciata dal fidanzato attraverso una nota ufficiale dell’Ansa, fatto che ovviamente non ha mancato di sollevare polemiche.

“Grazie a Dio che la famiglia è intervenuta, devo essere sincera. Secondo me Lulù poteva essere innamorata di Manuel ma non è assolutamente adatta a lui, voleva volare per conto suo è viziata ed egoista e non è quello che serve a Manuel”, ha dichiarato Enrica Bonaccorti, che evidentemente non nutriva particolare simpatia per Lulù fin dall’inizio.

Monica Contrafatto contro Manuel

Al contrario di Enrica Bonaccorti, l’atleta paralimpica Monica Contrafatto si è schierata dalla parte di Lulù Selassié e ha commentato con sarcasmo la notizia della loro rottura affermando: “Si sono lasciati?! Strano…era così palesemente innamorato di far bella figura”. Al momento Bortuzzo non ha rotto il silenzio in merito alla questione, mentre Lulù si è sfogata via social con un lungo messaggio in cui ha scritto: “Con Manuel si è chiuso un capitolo importante della mia vita e mi dispiace averlo scoperto ufficialmente come voi in maniera pubblica, mi ha fatto tanto male.

Ma una cosa non riuscirò mai a fare: ferirlo. È l’ultima cosa che voglio”.