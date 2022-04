A poche ore dall’annuncio con cui Mnauel Bortuzzo ha confermato la fine della loro storia, Lulù Selassié ha rotto il silenzio via social confermando la notizia.

Lulù Selassié conferma l’addio a Bortuzzo

La storia d’amore tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo è finita a poco più di un mese dalla fine del GF Vip.

Dopo l’annuncio del nuotatore la principessa etiope ha rotto il silenzio via social lasciando intendere che i motivi dell’addio non sarebbero da imputare direttamente a lei o al nuotatore ma a terze persone facenti parte della famiglia Bortuzzo. Del resto è noto che i rapporti tra Lulù e il padre di Manuel non fossero dei migliori e di recente lei stessa aveva svelato che avrebbero cercato una nuova casa dove andare a convivere da soli (e senza il padre di Manuel, Franco Bortuzzo).

“Ci tenevo a dire a tutti che purtroppo questa notizia è vera. Dico purtroppo perché ovviamente mi spiace perché non era questo il programma di questa relazione”, ha dichiarato Lulù via social, e ancora: “Ci sono delle persone che purtroppo non si sono mai tolte e si sono messe in mezzo cercando di metterci contro me e lui. Ovviamente non persone della mia famiglia. Anche perché i miei familiari appena hanno conosciuto Manuel subito hanno avuto un affetto per lui, hanno sempre avuto buone intenzioni con lui, non è che avevano un pensiero negativo.

Purtroppo non c’è stato il contrario dalla sua famiglia verso di me, anche se io sono stata una persona molto amichevole.”

In tanti tra i fan dei social si chiedono se la vicenda avrà ulteriori risvolti e se l’addio tra i due sia purtroppo definitivo.