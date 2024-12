Un evento di grande impatto per le donne

Il WomenX Impact Summit 2023, tenutosi per la prima volta a Milano, ha rappresentato un’importante occasione di incontro e crescita per oltre 30.000 donne a livello globale. Fondato da Eleonora Rocca, questo summit si è evoluto in una piattaforma dedicata all’empowerment femminile, alla leadership inclusiva e all’innovazione sostenibile. Quest’anno, l’evento ha offerto un mix di formazione, networking e ispirazione, attirando l’attenzione di professionisti e leader del settore.

Temi chiave e interventi ispiratori

Durante il summit, sono stati affrontati temi fondamentali come le opportunità di carriera, il benessere aziendale e l’importanza della leadership empatica. Tra gli interventi più significativi, quello di Monica Spada di Eni ha messo in luce come il cambiamento possa essere una forza motrice per la crescita personale e professionale. Spada ha sottolineato che le donne, grazie alla loro capacità di leadership empatica, sono protagoniste di questa trasformazione, affrontando le sfide con umiltà e curiosità.

Il potere dell’intelligenza emotiva

Un altro intervento di grande rilevanza è stato quello di Greta Orsi, CMO di Microsoft Italia, che ha parlato dell’importanza dell’intelligenza emotiva nel raggiungimento del potenziale individuale. Orsi ha condiviso la sua esperienza personale, evidenziando come le qualità considerate fragilità possano diventare punti di forza. La sua testimonianza ha ispirato molte donne presenti, incoraggiandole a riconoscere e valorizzare le proprie emozioni come strumenti di crescita.

Laboratori e opportunità di networking

Oltre agli interventi, il summit ha offerto laboratori pratici e progetti innovativi, come i WXI Career Days, che hanno facilitato l’incontro tra aziende leader e giovani talenti. I workshop su negoziazione salariale e branding personale hanno fornito strumenti pratici per affrontare le sfide del mondo del lavoro. Inoltre, l’Hackathon powered by Eni ha incoraggiato la creazione di idee per abbattere gli stereotipi di genere, dimostrando che l’innovazione può nascere anche da un ambiente inclusivo.

Un futuro luminoso per l’empowerment femminile

Il WomenX Impact Summit 2023 ha dimostrato che l’inclusione e l’empowerment femminile non sono solo ideali, ma realtà tangibili che possono trasformare il mondo del lavoro. Con la crescente partecipazione di donne in posizioni di leadership, il futuro appare promettente. Le candidature per la prossima edizione sono già aperte, segno che l’interesse e l’impegno verso l’empowerment femminile continuano a crescere.