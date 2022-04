A Big Show succede anche questo. Nella seconda puntata andata in onda venerdì 15 aprile ha partecipato nel ruolo di star di una notte Paolo, un infermiere che lavora nel reparto di neurochirurgia. L’uomo cela in sé una storia molto triste: il figlio è morto a soli 13 anni a causa di un problema di salute di tipo neurologico: “Abbiamo regalato la serata più bella della sua vita a Paolo, un infermiere del reparto di neurochirurgia”, erano state le parole che aveva dichiarato il conduttore Enrico Papi in una recente intervista a Fanpage.it.

Big Show, la storia emozionante di Paolo: lo scherzo con Giulia Salemi

L’infermiere è stato “suo malgrado” protagonista di uno scherzo al quale ha preso parte anche Giulia Salemi. L’uomo ha partecipato come ospite ad una mostra. La conduttrice tra un bicchiere ed un altro ha chiesto: “Ma che mostra è questa?”. Presente nella simpaticissima gag anche Roberto Giacobbo che si è improvvisato nel ruolo di audioguida.

La sorpresa inaspettata sul palco

Infine è successo l’impensabile: Paolo è stato portato nella saletta multimediale. Da lì si è direttamente ritrovato sul palco di Big Show dove ha cantato alcune canzoni dedicate al figlio scomparso.

Ad accompagnarlo il coro composto dai colleghi del suo reparto. Tra queste il pubblico da casa ha potuto ascoltare brani come “Angels” (Robbie Williams), Angelo (Francesco Renga) o ancora “Vita” di Lucio Dalla e Gianni Morandi.