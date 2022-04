Da Miss Italia a Big Show: chi è Zeudi di Palma

Nei mesi scorsi aveva indossato la corona di Miss Italia, oggi la vediamo calcare il palco di Big Show, il nuovo programma di Canale 5 condotto da Enrico Papi: la giovanissima Zeudi di Palma ha sorpreso tutti mostrando la sua bravura e professionalità: in molti non sanno che anche nella vita di tutti i giorni questa 21enne ha dimostrato di essere una ragazza dalle mille risorse.

Zeudi Di Palma: da Scampia a Miss Italia

Non possiamo parlare di Zeudi Di Palma senza spiegare quali sono le origini del suo nome. Zeudi significa letteralmente “Sacra a Zeus” e ha origini arabe. Classe 2001, questa giovanissima star in ascesa è stata incoronata Miss Italia lo scorso 13 febbraio 2022. Ha conseguito inoltre il diploma di maturità al liceo scientifico e studia sociologia alla Federico II di Napoli.

L’impegno nel volontariato

Zeudi Di Palma è molto attiva anche nel volontariato.

Segue come presidente l’associazione culturale “La Lanterna” che è stata fondata dalla nonna. Attraverso questa realtà Zeudi aiuta i giovanissimi di Scampia a coltivare i propri sogni e a far emergere le loro vite. Oltre al volontariato la giovane ha tanti altri interessi come la musica, la moda e lo sport. Non sappiamo invece nulla sulla sua vita sentimentale e se è fidanzata.