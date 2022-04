Enrico Papi, è un conduttore italiano che è stato durante la metà degli anni ’90 uno dei volti storici di Italia 1. Dopo il successo di Scherzi a parte, il conduttore torna nuovamente su Canale 5 con il suo nuovo programma Big Show, in onda da venerdì 8 aprile 2022.

Big Show Canale 5: quando inizia il programma

Big Show è un programma televisivo di varietà, tratto dal format inglese Micheal McIntyre’s Big Show. Questo format è andato in onda tra il 2017 e 2018 su Italia 1,ed era condotto dai comici Andrea Pucci e Katia Follesa. Per la terza edizione del 2022, il programma viene spostato su Canale 5 ed andrà in onda l’8 aprile per un totale di 5 puntate e il conduttore sarà Enrico Papi.

Il programma

Lo spettacolo Big Show è articolato in una serie di monologhi, interviste ironiche, sketch, momenti di gioco e collegamenti in esterna e sarà tutto in diretta. Vengono chiamati a partecipare persone comuni, in maniera particolare quelle che rappresentano degli stereotipi o delle manie. Lo stesso conduttore, in un’intervista, ha anticipato:

È un varietà che si basa sulla emotività e sull’umanità. Un esperimento per fare uno spettacolo bizzarro, ci saranno ospiti famosi, ma i veri protagonisti saranno le persone comuni che riceveranno delle sorprese. Capiranno che quello che gli era capitato non era casuale, ma c’erano dei nostri complici. Credo che in questo show si scoprirà un’altra parte di me.

La “sorpresa” è al centro del programma, e il format ,essendo in diretta, dovrà essere guidato in maniera spericolata tanto da impressionare e meravigliare i concorrenti, infatti il conduttore afferma:

A volte vedremo le vittime impadronirsi del palco con sicurezza, altre restare paralizzate.

Oltre al conduttore ci saranno gli ospiti. Per il momento i primi che parteciperanno alla prima puntata saranno: Gigi d’Alessio, Alex Britti e Cristina D’avena.