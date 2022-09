Emma Marrone, la dedica al fratello per il compleanno: le sue parole commuovono i fan.

A distanza di qualche giorno dalla morte del padre Rosario, Emma Marrone ha scritto una bellissima dedica al fratello. In questo momento tanto delicato, il ragazzo si ritrova a festeggiare il suo compleanno e l’artista gli ha fatto sentire tutta la sua vicinanza.

Emma Marrone: la dedica al fratello

Una foto di tanti anni fa, che ritrae Emma Marrone mentre gioca con il fratello Checco. Sono entrambi bambini, belli e sorridenti. Considerando il terribile lutto che stanno vivendo, che li ha visti dover salutare per sempre l’adorato papà Rosario, pagherebbero oro per tornare all’epoca dello scatto. Nonostante la tristezza che ha nel cuore, la cantante ha voluto fare una bellissima dedica di compleanno al fratello.

Le parole di Emma al fratello

A didascalia dello scatto, Emma ha scritto:

“Buon compleanno Checco mio. Sei una roccia. Sei più forte di quello che pensi. Ti meriti ogni bene. Per me sarai sempre il mio piccolo Topo Gigio. Ti amo”.

Il fratello della Marrone, probabilmente di poco più piccolo di lei, non ha risposto pubblicamente alla dedica.

La reazione di amici e fan

Emma e Francesco sono sempre stati molto legati, fin da quando erano bambini. Molto probabilmente, il terribile lutto che stanno vivendo li ha uniti ancora di più. Anche se Checco non ha replicato pubblicamente alla dedica della sorella, in tanti, sia Vip che fan, gli hanno scritto un messaggio di auguri: da Elena Santarelli a Luca Onestini, passando per Arisa, Alessandra Amoroso e Pamela Petrarolo.