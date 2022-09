Elodie è tornata a scagliarsi contro Giorgia Meloni. La cantante, ospite della Mostra del Cinema di Venezia, ha sganciato una vera e propria frecciatina, definendo “violenta e poco donna” la leader di Fratelli d’Italia.

Elodie stuzzica antoca Giorgia Meloni

Da anni, ormai, Elodie non risparmia giudizi al vetriolo nei confronti del centro destra, specialmente su Matteo Salvuni e Giorgia Meloni.

Direttamente dalla Mostra del Cinema di Venezia, l’ex talento di Amici è tornata a stuzzicare la leader di Fratelli d’Italia. Il giornalista, in realtà, non le ha chiesto un parere su di lei, ma sulle dichiarazioni che Hillary Clinton ha rilasciato proprio nella città lagunare qualche giorno fa.

Le parole di Elodie

A differenza di Hillary Clinton, che si è espressa positivamente sulla Meloni pur non condividendo il suo partito, Elodie ha utilizzato parole al vetriolo.

La cantante ha dichiarato:

“È incredibile che una donna parli come un uomo del 1922, questo è il problema. Una donna, una madre, dovrebbe avere un’attenzione per i diritti e dovrebbe capire che ci sono da sempre situazioni complesse dal punto di vista femminile. È incredibile come sia violenta e come sia poco donna”.

Elodie, come al solito, non ha utilizzato mezzi termini. Al momento, la Meloni non ha replicato alle accuse.

Le dichiarazioni di Hillary Clinton

Hillary Clinton, al contrario di Elodie, ha utilizzato un linguaggio più pulito.

Lei, che è uno dei più importanti esponenti del Partito democratico americano, ha dichiarato: