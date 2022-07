Quanti seguono su Instagram la cantante Giorgia sono rimasti sorpresi dalla sua ultima condivisione. L’artista, che difficilmente si espone su temi politici, ha postato una vignetta contro Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia.

Giorgia contro Meloni: la convidivisone Instagram

Dopo Elodie, che ha apertamente criticato Matteo Salvini e Giorgia Meloni, anche la collega Giorgia ha iniziato a parlare di politica. L’ex compagna dell’indimenticabile Alex Baroni difficilmente dice il suo parere su argimenti di questo tipo, ma nelle ultime ore ha postato una vignetta in cui è lampante il suo schieramento politico. Giorgia, complice il nome identico a quello della Meloni, ha tirato in ballo il tormentone “Io sono Giorgia“, ma ha aggiunto un tocco del tutto personale.

Le parole di Giorgia sulla Meloni

Giorgia ha condiviso un suo scatto che la ritrae con il microfono in mano, intenta ad esprimere qualcosa. A didascalia, ha scritto:

“Anche io sono Giorgia, ma non rompo i c******i a nessuno”.

Nella condivisone Instagram non compare il volto della Meloni, ma il riferimento è chiaro.

In un lampo, l’artista è diventata la paladina degli anti Meloni.

Giorgia è la nuova anti Meloni?

La condivisione di Giorgia è diventata virale, tanto che in molti l’hanno eletta come la paladina degli anti Meloni. E’ davvero questa la sua ‘appartenenza’ politica? Al momento non è dato saperlo, visto che la cantante non ha commentato ulteriormente la vignetta. Nel frattempo, la leader di Fratelli d’Italia è troppo impegnata con la campagna elettorale per replicare alla frecciatina.