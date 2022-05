Catia Franchi, sorella della stilista Elisabetta Franchi, è intervenuta in sua difesa dopo le polemiche che l’hanno travolta per le sue frasi sulle donne e il lavoro.

Catia Franchi difende Elisabetta Franchi

Catia Franchi, nuovo volto di Uomini e Donne, è intervenuta in difesa di sua sorella, la stilista Elisabetta Franchi, dopo le polemiche che l’hanno travolta per le sue dichiarazioni sul tema delle donne e del lavoro.

“Mia sorella è stata fraintesa, non intendeva dire quello che tutti hanno pensato e ora viene massacrata. Sono tutti bravi a parlare e criticare, ma lo Stato in questo tipo di situazioni non ti aiuta: Elisabetta è sempre stata dedita al lavoro, fin dall’inizio ha fatto solo sacrifici, ancora adesso non ha orari”, ha dichiarato la dama di Uomini e Donne.

Catia Franchi, che lavora nell’azienda di famiglia, ha anche precisato: “Tra l’altroabbiamo tantissime ragazze giovani che lavorano con noi, alcune hanno avuto figli e poi sono tornate a lavorare, qual è il problema? (…) Io ed Elisabetta siamo molto legate abbiamo preso da nostro padre la voglia di lavorare.

L’infanzia difficile ha cementato il nostro legame, abbiamo fatto il collegio insieme, io mi prendevo cura di lei”

Il comunicato di scuse

Elisabetta Franchi in queste ore ha emesso un nuovo comunicato di scuse dove ha dichiarato di essersi espressa male. Le sue parole basteranno a placare la bufera che si è scatenata contro la sua azienda? In tanti, attraverso i social, hanno criticato la stilista e invitato gli utenti a non acquistare più i suoi prodotti.