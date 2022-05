Elisabetta Franchi ha emesso un nuovo comunicato ufficiale dopo le accuse che le sono state rivolte in merito al tema delle donne e del lavoro.

Elisabetta Franchi: il mea culpa

Si è scatenata una vera e propria bufera contro Elisabetta Franchi che, durante l’evento Donna e Moda promosso da Il Foglio e PwC Italia, si è espressa sul tema delle donne e il mondo del lavoro.

Dopo il putiferio la stilista si è scusata pubblicamente con un comunicato ufficiale in cui ha scritto:

“Lavorare nel mondo della moda richiede disponibilità, reperibilità, ritmi serrati, dedizione e spesso tutto ciò coincide con grandi rinunce riguardo alla propria sfera privata. Quelle che io per prima come capo d’azienda ho dovuto fare […]. Sacrifici che non tutte le donne possono affrontare, anche per l’impossibilità per molte di loro, pur volendo, di rientrare al lavoro dopo la maternità (…) “Solitamente si arriva a un ruolo dirigenziale, che è diverso da quello manageriale, dopo anni di esperienza sul campo e spesso coincide con gli ‘anta’.

Ma questo vale anche per gli uomini”. La stilista ha anche precisato di essersi espressa male e ha ribadito ancora una volta che – dati alla mano – da sempre sarebbe dalla parte delle donne. “Ho assunto più donne che uomini e per la maggior parte giovani”, si legge nel comunicato.

Le dichiarazioni che hanno generato una bufera

Durante l’evento de Il Foglio e PwC Italia, Elisabetta Franchi ha scatenato un coro d’indagnazione affermando: “Oggi le donne le ho messe ma sono “anta”, questo va detto, comunque ancora ragazze ma cresciute.

Se dovevano far figli o sposarsi lo avevano già fatto e quindi io le prendo che hanno fatto tutti i giri di boa, sono al mio fianco e lavorano h24, questo è importante”. Nelle scorse ore Sonia Bruganelli ha preso le difese della stilista via social.