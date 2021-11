A sorpresa l’ereditiera Elettra Lamborghini ha dimostrato di “tifare” per Aldo Montano, concorrente del GF Vip 6, e ha scritto un post al vetriolo contro Alex Belli.

Elettra Lamborhini contro Alex Belli

Mentre gli equilibri sono sempre più tesi nella casa del Grande Fratello Vip, Elettra Lamborghini ha scritto un post sui social per manifestare il suo sostegno verso lo schermidore Aldo Montano, concorrente di questa sesta edizione del programma.

“Un altro ‘shh’ e spacco il telefono. Vogliono fare fuori Aldo perché è il più forte. Non capisco questa cosa che l’essere gentile e composto sia considerato da persona senza pa**e. Ma fatemi il piacere”, ha dichiarato l’ereditiera, che non ha mai fatto segreto di essere una grande fan dello show.

Elettra Lamborghini: lo scontro tra Aldo Montano e Alex Belli

Nella casa del reality show Aldo Montano e Alex Belli hanno avuto un duro scontro a causa di alcune delle dichiarazione fatte dal modello sul conto dell’atleta.

“Non ho nessuna piombe o forzatura in quello che faccio, io sono così. Nel confessionale sei stato molto plateale e recitato”, ha dichiarato Montano ad Alex Belli.

Elettra Lamborghini: le novità

Per sapere come andrà a finire tra i due concorrenti del GF Vip non resta che attendere le nuove puntate del programma mentre per quanto riguarda Elettra Lamborghini, da qualche tempo si vocifera che l’ereditiera possa essere in attesa del suo primo figlio.

La notizia non ha ancora ricevuto conferme o smentite, ma in tanti sui social sperano di saperne presto di più. Elettra Lamborghini è sposata dal 2020 con il Dj Olandese Nick Van De Wall e secondo i rumor in circolazione sarebbe stata avvistata in un negozio di articoli per bambini. L’ereditiera e suo marito confermeranno la notizia della gravidanza? In tanti tra i loro fan sperano proprio di sì!