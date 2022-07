La fidanzata di Denis Dosio, Emy Buono, ha replicato contro Paola Di Benedetto che, nella sua ultima intervista, ha dichiarato che Dosio fosse da “internare in un manicomio” anche per via del suo video delle patatine fritte.

Emy Buono replica a Paola Di Benedetto

Le ultime dichiarazioni di Paola Di Benedetto sul conto di Denis Dosio hanno fatto infuriare la fidanzata dell’ex gieffino, Emy Buono, che si è scagliata pubblicamente contro l’ex fidanzata di Federico Rossi.

“Paola Di Benedetto si è scagliata fortemente contro Denis. Come mai non sono intervenuta? Non l’ho fatto solo perché, come ho già detto, ho i profili chiusi. Ne approfitto: l’unica cosa che so di questa signora è che è una assetata di visibilità.

Anche perché è finita, nessuno parla più di lei. Ha fatto notizia sui social grazie a questo episodio. Ha aggiunto anche che è meglio che Denis si chiuda in un manicomio. Ma lei dovrebbe rinchiudersì lì! Ne ha veramente tanto bisogno. E poi, dai, nessuno la calcola più. Non sento parlare di lei da anni. Ma chi l’ha messo in mezzo a questa tizia? Ma sti gran c**i di ciò che pensa”.

Paola Di Benedetto replicherà alle parole di Emy Buono nei suoi confronti?

La frecciatina di Paola Di Benedetto

La Di Benedetto non era stata certo tenera nel parlare di Denis Dosio, su cui aveva affermato senza mezzi termini: “Mamma mia, rinchiudetelo in un manicomio e non fatelo più uscire”, e ancora “Con le patatine nel c***o ha superato…”,

Per adesso Denis Dosio non ha preso parola in merito alla vicenda, e in tanti si chiedono se lo farà.