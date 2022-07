Paola Di Benedetto ha commesso una gaffe con un ex gieffino che non è passata inosservata. Ospite del canale Twitch ‘GrenBaud’, ha giocato al quiz ‘Lo bombi o lo passi?’ e ha commesso uno scivolone degno di nota.

Paola Di Benedetto: la gaffe con un ex gieffino

Ospite del canale Twitch ‘GrenBaud’, Paola Di Benedetto ha commesso una gaffe che ha divertito i fan. L’ex madre natura di Ciao Darwin stava giocando al quiz ‘Lo bombi o lo passi?’ e lo youtuber e tiktoker le ha mostrato una serie di foto di ragazzi. Il meccanismo è lo stesso del Passaparolaccia de Le Iene, quindi anche in questo caso le immagini non sono visibili al pubblico che guarda da casa.

Paola, dimenticando questo dettaglio, ha commesso la gaffe, fornendo una descrizione che ha subito fatto capire di chi stesse parlando.

Le parole di Paola Di Benedetto

La Di Benedetto ha esclamato:

“Mamma mia rinchiudetelo in un manicomio e non fatelo più uscire. Eh no, con le patatine nel c**o ha superato tutto. Ah si è capito chiaramente. Si è capito? E vabbè, ragazzi”.

Paola, per quanti non l’avessero capito, si riferisce a Denis Dosio. Quest’ultimo è un ex gieffino che è diventato famoso anche per i contenuti che posta su OnlyFans. Uno di questi, ovvero quello a cui fa riferimento l’ex madre natura di Ciao Darwin, vede il ragazzo utilizzare la patatine in modo decisamente anomalo.

Paola Di Benedetto ironizza su Denis Dosio

La gaffe di Paola, anche se non ha fatto il nome di Denis, è servita. Tutti hanno colto il riferimento a Dosio, anche perché i suoi contenuti sulle patatine sono piuttosto noti. Come avrà reagito l’ex gieffino? Al momento non è dato saperlo, anche perché il ragazzo è impegnato a recuperare il suo profilo Instagram.