Lo scorso 17 marzo è uscita su Prime Video la seconda stagione di “Dom“, la serie televisiva brasiliana di enorme successo. I fan si chiedono già quando uscirà terza stagione, vediamo, all’interno di questo articolo, di scoprirlo.

Dom: di cosa parla

La serie televisiva “Dom” è di origine brasiliana ed ha debuttato su Prime il 4 giugno del 2021. Alla regia ci sono Vicente Kubrusly e Breno Silvera e la serie televisiva è basata su un’incredibile storia vera avvenuta in Brasile nel 2000. La vicenda alla base della serie televisiva è quella di Pedro Dom, famoso criminale di Rio de Janeiro realmente esistito, che per anni ha guidato una banda armata specializzata nel derubare ville di lusso. Pedro era figlio di un ex agente di polizia e la sua storia è stata raccontata in un libro, sul quale si basa proprio la serie televisiva.

Nella serie televisiva “Dom” il protagonista è Pedro, un bel ragazzo della borghesia di Rio De Janeiro. La sua adolescenza è stata però rovinata dall’uso della cocaina, rendendolo prima dipendente poi spacciatore. Arriva a diventare il leader di una banda di Rio in cui era entrato grazie all’incontro con una ragazza, Jasmin. A cercare di contrastarlo ci sarà il padre, Vitor Dantas, che fin da bambino sognava di entrare in polizia, diventando infine un agente dei servizi segreti per combattere il traffico di droga. Tra azione, suspense e colpi di scena, la serie mostra il percorso dei due uomini, i quali vivono vite agli antipodi, spesso complementari, e che si troveranno in situazioni in cui il confine tra giusto e sbagliato è labile.

Dom 3: quando esce la terza stagione?

Dopo che nella prima stagione abbiamo assistito al primo impatto di Pedro con la droga, che lo ha portato a fuggire dal padre per entrare in una banda, la seconda stagione della serie televisiva brasiliana “Dom“ si è conclusa con Pedro che ormai è diventato il criminale più ricercato in tutta Rio De Janeiro mentre suo padre Vitor è in guerra con la polizia corrotta e per salvarsi si nasconde nella foresta amazzonica. I fan non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà ai due. Amazon Studios non ha ancora rilasciato una data ufficiale per la terza stagione, con molta probabilità i nuovi episodi saranno disponibili solamente nel 2024.

In attesa di scoprire il cast completo, ci sono già alcune conferme ufficiali. Pedro Dom sarà sempre interpretato dall’attore e musicista brasiliano Gabriel Leone, mentre Vitor Dantas sarà sempre interpretato dall’attore brasiliano Flavio Tolezani. A interpretare Viviane ci sarà sempre Isabella Santoni, mentre vestirà ancora una volta i panni di Jasmin l’attrice Raquel Villar.

Anche la terza stagione, come le prime due, dovrebbe avere 8 episodi. Alla regia al posto di Breno Silvera, scomparso lo scorso maggio, ci sarà Adrian Teijido.

Dom 3: dove vederlo

Le prime due stagioni della serie televisiva “Dom” sono disponibili sulla piattaforma streaming di Prime Video. Anche la terza stagione sarà trasmessa in esclusiva da Amazon, probabilmente nel 2024. Per usufruire del servizio è necessario abbonarsi a Prime su Amazon.