Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, tutti i look della sfilata Dior haute couture 2024.

Dior haute couture 2024: tra sportwear e couture

Nell’anno delle Olimpiadi, la sfilata Autunno Inverno 2024 2025 di Dior unisce sportwear e couture. Un omaggio quindi non solo alla cultura antica, ma anche alle atleti di ieri e oggi. Maria Grazia Chiuri ha portato in passerella una collezione che omaggia la bellezza del movimento, e il risultato è un mix tra il mondo sportivo e moda. Presenti in prima fila ad assistere alla sfilata di Dior c’erano anche divere star, come per esempio la figlia di Monica Bellucci e di Vincent Cassel, Deva, ma anche Jennifer Lopez e Roberto Bolle. Ma andiamo adesso a vedere insieme quali sono stati i look della sfilata Dior.

Dior haute couture 2024: i look della sfilata

A Parigi è tempo della Haute Couture Week, che quest’anno si svolge in anticipo rispetto agli anni passati poiché ci saranno le Olimpiadi e le Paraolimpiadi. Il tema sportivo è infatti dominante sulle passerelle, come infatti lo è per Dior, che con la sua nuova collezione Autunno Inverno 2024 2025 ha voluto unire sportwear e couture. Ma vediamo adesso insieme i look della sfilata Dior:

Abiti a peplo : la nuova collezione Dior è dominata dagli abiti a peplo, la maggior parte dei quali lascia scoperta la spalla destra. Inoltre, molti di questi abiti sono ispirati alle divise sportive delle donne che erano impegnate nei Giochi Erei, ovvero quelle gare di atletica che si svolgevano dal VI secolo a. c.

: la nuova collezione Dior è dominata dagli abiti a peplo, la maggior parte dei quali lascia scoperta la spalla destra. Inoltre, molti di questi abiti sono ispirati alle divise sportive delle donne che erano impegnate nei Giochi Erei, ovvero quelle gare di atletica che si svolgevano dal VI secolo a. c. Costume: in passerella abbiamo visto anche i costumi sportivi, che sono stati rivisti in versione couture. Il costume intero è quindi una rivisitazione del classico body e lo abbiamo visto con paillettes, con cristalli o doppiato con foglie dorate.

in passerella abbiamo visto anche i costumi sportivi, che sono stati rivisti in versione couture. Il costume intero è quindi una rivisitazione del classico body e lo abbiamo visto con paillettes, con cristalli o doppiato con foglie dorate. Sandali alla schiava: tornate di moda lo scorso anno, sono state anche protagoniste della collezione presentata dalla Chiuri.

tornate di moda lo scorso anno, sono state anche protagoniste della collezione presentata dalla Chiuri. Black dress : in passerella abbiamo visto anche alcuni black dress, da quello monospalla a quelli con scollatura profonda, tutti leggeri e lunghi.

: in passerella abbiamo visto anche alcuni black dress, da quello monospalla a quelli con scollatura profonda, tutti leggeri e lunghi. Trasparenze : di grande tendenza in questo 2024 sono gli abiti trasparenti, dall’effetto vedo non vedo, che stiamo vedendo sempre di più anche indossati dalle celebrities. Alla sfilata Dior haute couture abbiamo ad esempio visto un abito lungo in maglia metallica ultra sottile.

: di grande tendenza in questo 2024 sono gli abiti trasparenti, dall’effetto vedo non vedo, che stiamo vedendo sempre di più anche indossati dalle celebrities. Alla sfilata Dior haute couture abbiamo ad esempio visto un abito lungo in maglia metallica ultra sottile. Drappeggi: sono stati i protagonisti della collezione Autunno Inverno 2024 2025 presentata da Maria Grazia Chiuri.

Come abbiamo visto in precedenza, erano diverse le star presenti in prima fila. Jennifer Lopez per l’occasione ha inossato un completo marrone chiaro con cintura, scollo asimmetrico e gonna a trapezio. La borsa trapuntata Dior ha completare il look. Anche Deva Cassel era presente, la figlia della Bellucci è infatti volto di Dior Beauty. Per lei un completo satinato color blu cobalto, con camicia e gonna decorata con fiori.

