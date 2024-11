Le unghie animalier sono sempre di tendenza, per questo autunno inverno 2024 2025 ampio spazio a quelle tartarugate. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, qualche idea di nail art.

Unghie tartarugate: il trend dell’autunno inverno 2024 2025

La moda animalier è sempre di tendenza, difficile non aver nell’armadio almeno un capo o un’accessorio a stampa animalier. Ecco che anche per quanto riguarda le tendenze unghie dell’autunno inverno 2024 2025 l’animalier è super protagonista: più precisamente le unghie di queste stagioni fredde sono le unghie tartarugate, le Tortoiseshell Nails. Le unghie sono quindi valorizzate da questo pattern animalier che ricorda proprio il carapace delle tartarughe. Ma vediamo adesso insieme come fare per realizzarle.

Unghie tartarugate: come realizzarle

Come abbiamo appena visto, le unghie di tendenza per questo autunno inverno 2024 20245 sono quelle tartarugate. Le Tortoiseshell Nails non sono difficili da realizzare, basta seguire alcuni passaggi. Vediamoli adesso insieme:

Base : la prima cosa da fare è applicare uno smalto color caramello sull’unghia come base;

: la prima cosa da fare è applicare uno smalto color caramello sull’unghia come base; Secondo strato : a questo punto bisogna stendere un altro strato di colore;

: a questo punto bisogna stendere un altro strato di colore; Macchie: quando il secondo strato di colore è ancora bagnato, bisogna disegnare delle macchie utilizzando uno smalto di colore marrone:

quando il secondo strato di colore è ancora bagnato, bisogna disegnare delle macchie utilizzando uno smalto di colore marrone: Sfumatura: usare poi il colore della base per creare una sfumatura;

usare poi il colore della base per creare una sfumatura; Top coat: infine applicate un top coat per far durare di più la manicure;

infine applicate un top coat per far durare di più la manicure; Asciugatura: lasciare asciugare.

Unghie tartarugate: idee di manicure

Adesso è il momento di vedere insieme qualche idea di manicure per realizzare delle originali Tortoiseshell Nails:

Classiche : se non siete super esperte in nail art allora è bene puntare sulla unghie tartarugate classiche, che sono comunque super cool e super eleganti. Ideale farle sulle unghie a mandorla.

: se non siete super esperte in nail art allora è bene puntare sulla unghie tartarugate classiche, che sono comunque super cool e super eleganti. Ideale farle sulle unghie a mandorla. Strass: non possono mancare le unghie gioiello, ovvero decorate con strass e perline. Le nostre Tortoiseshell Nails non potrebbero essere più eleganti e raffinate, perfette per essere sfoggiare anche in occasioni formali.

non possono mancare le unghie gioiello, ovvero decorate con strass e perline. Le nostre Tortoiseshell Nails non potrebbero essere più eleganti e raffinate, perfette per essere sfoggiare anche in occasioni formali. Sticker: via libera agli sticker a tema autunnale o invernale, per dare quel tocco stagionale in più alle nostre unghie tartarugate.

via libera agli sticker a tema autunnale o invernale, per dare quel tocco stagionale in più alle nostre unghie tartarugate. Syriup nail: è una tendenza nuova che consiste nel realizzare le unghie effetto sciroppo.

è una tendenza nuova che consiste nel realizzare le unghie effetto sciroppo. Gelatina: per chi vuole ottenere un look super originale può optare per le unghie tartarugate effetto gelatina!

per chi vuole ottenere un look super originale può optare per le unghie tartarugate effetto gelatina! Unghie quadrate : facciamo un passo indietro negli anni Novanta quando le unghie quadrate erano super cool. Anche in queste stagioni fredde lo saranno quindi, se siete stufe delle solite unghie a mandorla è ora di cambiare!

: facciamo un passo indietro negli anni Novanta quando le unghie quadrate erano super cool. Anche in queste stagioni fredde lo saranno quindi, se siete stufe delle solite unghie a mandorla è ora di cambiare! French Manicure: è sempre di tendenza ma, questo autunno inverno 2024 2025 optate per una French bicolore, addio quindi alla solita punta bianca ma spazio al tartarugato!

Queste sono quindi alcune idee di manicure per realizzare le unghie tartarugate che, come detto, sono le unghie di tendenza dell’autunno inverno 2024 2025. Queste manicure le potete realizzare anche a casa ma, se volete un risultato ottimale, il consiglio è comunque quello di rivolgersi a un’esperta, soprattutto per le manicure più elaborate!